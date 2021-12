The Batman: une nouvelle bande-annonce enflamme le web

Un nouvel aperçu du film The Batman de Matt Reeves enflamme le web depuis lundi. On y en apprend un peu plus sur la relation entre Batman (Robert Pattinson) et Catwoman (Zoë Kravitz).

La bande-annonce de deux minutes et demie, intitulée The Bat and the Cat, démontre que la relation entre le chat et la chauve-souris n'est pas toujours amicale. On a même droit à une petite blague de la part Batman, qui taquine Catwoman à propos du nombre de chats qu'elle possède. Cela apporte un peu de légèreté dans une bande-annonce qui est généralement assez lourde et sombre.

Bande-annonce The Bat and the Cat - The Batman

Le Riddler, incarné par Paul Dano, est aussi très présent à sa façon dans ce nouvel aperçu, mais on ne voit le personnage que quelques secondes. On constate rapidement que cet adversaire de taille prendra plaisir à «troller» Batman.

D'abord prévue pour cet été, la sortie du film a été reportée à cause de la pandémie de COVID-19. Le film devrait donc maintenant sortir en salle le 4 mars 2022 au Canada.

À VOIR AUSSI

s