Voici les jeux gratuits PlayStation Plus pour PS4 et PS5 [MARS 2022]

Sony se sent généreux et offre en mars un jeu boni aux trois titres habituels à ses membres PlayStation Plus.

Il sera possible d'ajouter les quatre titres, dont l'un qui sera réservé aux propriétaires de PS5, à sa bibliothèque jusqu'au 4 avril 2022.

En mars, on pourra donc se perdre dans les contrées sauvages d'Ark: Survival Evolved, tester nos talents de pilote automobile avec Team Sonic Racing, aiguiser nos réflexes avec Ghostrunner et s'allier avec des amis et affronter des ennemis redoutables dans le jeu en ligne Ghost of Tsushima: Legends. À noter que si on possède Ghost of Tsushima Director's Cut sur PS4 ou PS5 en version numérique, Ghost of Tsushima: Legends ne sera pas offert, puisqu'il est déjà inclus dans le jeu.

Voici donc les titres que les abonnés PS Plus pourront télécharger gratuitement à partir du 1er mars 2022:

Ark: Survival Evolved (PS4 et PS5)

Team Sonic Racing (PS4 et PS5)

Ghostrunner (PS5)

Ghost of Tsushima: Legends (PS4 et PS5)

Jusqu'au 28 février, il est toujours possible de se procurer les jeux gratuits de février.

