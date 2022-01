PlayStation VR2: Sony dévoile des détails techniques et un nouveau jeu d’Horizon

Près d’un an après son dévoilement, le prochain système de réalité virtuelle de PlayStation s’est dévoilé un peu plus mardi soir, à l’occasion de l’édition 2022 du CES.

Sony a ainsi notamment présenté quelques caractéristiques techniques de la nouvelle mouture du périphérique, qui portera le nom de «PlayStation VR2» et sera accompagnée des manettes PlayStation VR2 Sense.

Tablant sur «l’immersion», le PS VR2 sera compatible 4K et HDR, proposant un champ de vision à 110 degrés au rendu fovéal. L’écran OLED du casque présentera une résolution d’affichage de 2000 x 2040 par œil, couplée à un taux de rafraîchissement de 90/120 Hz.

Le PS VR2 misera également sur un système de suivi du mouvement des yeux, qui pourra entre autres être utilisé par les jeux comme une commande supplémentaire.

Par ailleurs, le casque bénéficiera aussi d’une fonctionnalité de retour haptique, un peu comme sur la DualSense ou encore les prochaines manettes PS VR2 Sense. Selon Sony, cette technologie utilise «un moteur intégré qui vibre pour ajouter une composante tactile intelligente».

«Par exemple, les joueurs pourront sentir le pouls d’un personnage s’accélérer pendant les moments de forte tension, une sensation de frôlement lorsque des objets passent tout près de la tête de leur personnage, ou encore la poussée d’un véhicule prenant de la vitesse», explique-t-on dans un billet de blogue de PlayStation.

Fait intéressant, contrairement au PS VR original, la nouvelle version ne nécessitera pas de caméra externe pour suivre les mouvements du joueur et de ses manettes, car ce seront plutôt des caméras intégrées au casque VR qui s’acquitteront de cette tâche.

Dans le même ordre d’idées, un seul câble USB-C sera nécessaire au branchement du système dans la PS5.

Un nouvel Horizon en réalité virtuelle

Sony a également profité de sa présentation de mardi soir pour annoncer la conception d’un tout nouvel Horizon, intitulé Call of the Mountain, imaginé tout spécialement pour la réalité virtuelle et le PlayStation VR2.

Développé conjointement par Guerrilla et Firesprite Games, le titre doit suivre un nouveau personnage dans le monde d’Horizon, quoiqu'on y croisera tout de même Aloy et d’autres visages connus.

Une très courte bande-annonce a été diffusée par la même occasion mardi, mais aucune date de sortie n’a encore été annoncée, ni aucune pour le PS VR2, d’ailleurs.

