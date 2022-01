Resident Evil Village, jeu de l'année de Steam

Resident Evil Village a été sacré jeu de l'année des Steam Awards de 2021, devant Valheim, New World, Cyberpunk 2077 ainsi que Forza Horizon 5. Lady Dimitrescu peut bien célébrer!

L'événement comptait plusieurs catégories amusantes afin de récompenser les jeux vidéo les plus populaires de la plateforme auprès de la communauté de gamers. Voici tous les heureux gagnants:

Jeu de l'année

Valheim

New World

Cyberpunk 2077

Resident Evil Village

Forza Horizon 5

Jeu VR de l'année

Sniper Elite VR

Cooking Simulator VR

Medal of Honor Above and Beyond

I Expect You to Die 2

Blair Witch VR Edition

Amour indéfectible

Dota 2

Terraria

Rust

No Man's Sky

Apex Legends



C'est mieux à plusieurs

Valheim

Back 4 Blood

Halo Infinite

It Takes Two

Crab Game

Style visuel d'exception

Psychonauts 5

Subnautica Below Zero

Little Nightmares II

Bright Memory: Infinite

Forza Horizon 5

Gameplay le plus innovant

Inscryption

Twelve Minutes

Moncage

DEATHLOOP

Loop Hero

Meilleur jeu auquel vous êtes une nullité

World War Z: Aftermath

NARAKA: BLADEPOINT

Nioh 2

Age of Empires IV

Battlefield 2042

Meilleure bande-son

Guardians of the Galaxy

Nier Replicant

Persona 5 Strikers

Guilty Gear: Strive

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

Jeu exceptionnel riche en récits

Life is Strange True Colors

Cyberpunk 2077

Resident Evil Village

Days Gone

Mass Effect Legendary Edition

Moment de détente

Unpacking

Potion Craft

Farming Simulator 22

Townscaper

Dorf Romantik