Tom Holland raconte comment il a découvert (et eu un coup de foudre pour) Uncharted

Connu essentiellement pour son interprétation de Peter Parker, alias Spider-Man, jusqu'à présent, Tom Holland s’illustrera bientôt dans un autre univers notoire en février, en prêtant ses traits au bon Nathan Drake d’Uncharted.

Et parce que «tout est dans tout», Holland a dévoilé mardi soir, sur la scène de la présentation Sony du CES 2022, qu’il avait découvert cette série de jeux de Naughty Dog... quand il travaillait sur le plateau de Spider-Man: Homecoming.

Comme l’a rapporté Kotaku, l’acteur de 25 ans a raconté son premier contact avec Nathan Drake à l'occasion d’une discussion portant sur l’adaptation cinématographique d’Uncharted, qui doit paraître au cinéma le 18 février prochain.

«Je n’avais pas découvert les jeux avant de commencer à tourner Spider-Man: Homecoming. L’un des luxes de faire ces films, c’est qu’ils sont produits par Sony et l’un des luxes de travailler pour Sony, c’est PlayStation. Donc, toutes les roulottes des acteurs sont équipées des meilleures télés et des PlayStation les plus récentes, et l’un des jeux qu’ils m’avaient donnés était Uncharted», s’est souvenu Holland.

C’est à ce moment que le futur interprète de Nathan Drake serait tombé amoureux de la série de titres d’aventure, à laquelle il s’est rapidement mis à jouer avec ses amis.

«Aussitôt que nous commencions, nous ne pouvions pas nous arrêter. Je me souviens qu’on essayait de me traîner hors de ma roulotte et j’étais comme: "Non, non, non, j’ai presque terminé cette mission"», s’est-il remémoré.

Cette nouvelle passion de Holland a mené ensuite à des discussions avec Tom Rothman, le PDG de Sony Pictures, qui ont finalement débouché, comme vous pouvez vous en douter, sur la sélection de l’acteur britannique pour enfiler le costume du célèbre chasseur de trésors.

Soulignons que la présentation de mardi soir a été aussi le théâtre du dévoilement d’une nouvelle séquence du film d’Uncharted, présentée dans son intégralité.

Pour celles et ceux qui ont joué à Uncharted 4: Drake's Deception, il s’agit d’une scène inspirée par le passage où Drake se faufile dans un avion-cargo dont il doit tenter de sortir en un seul morceau... une fois dans les airs.

Chose certaine, ce n’est pas l’action qui manque dans ce plus récent extrait.

Uncharted est attendu au grand écran le 18 février 2022 et il mettra notamment en vedette Mark Wahlberg et Antonio Banderas, Tati Gabrielle et Sophia Ali, en plus de Tom Holland dans le rôle principal.

