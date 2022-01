Golden Globes: Denis Villeneuve boudé

La centaine de journalistes de la Hollywood Foreign Press Association (HPFA) ont couronné Le pouvoir du chien et ignoré Denis Villeneuve dimanche soir lors d’une cérémonie des Golden Globes tenue à huis clos au Beverly Hilton de Los Angeles.

En lice dans trois catégories, Dune, de Denis Villeneuve, n’a remporté que le prix de la meilleure trame sonore pour les compositions de Hans Zimmer, le cinéaste québécois n’ayant pas été récompensé dans les catégories de la meilleure réalisation et du meilleur film, ces deux prix ayant été décerné à Jane Campion, pour son film Le pouvoir du chien.

Aucun long métrage n’a raflé la mise, seul West Side Story, de Steven Spielberg, a tiré son épingle du jeu en gagnant trois statuettes, dont celle du meilleur film de comédie ou de comédie musicale. Belfast, favori avec sept nominations, a obtenu une statuette, tandis que Le pouvoir du chien, cité sept fois, est reparti avec trois prix. Will Smith a remporté le trophée du meilleur acteur dans un film dramatique pour King Richard: au-delà du jeu, tandis que Nicole Kidman a été choisie comme meilleure actrice dans un film dramatique pour Being the Ricardos.

Sans surprise, Encanto: La Fantastique Famille Madrigal, des studios Disney, est reparti avec le Golden Globe du meilleur film d’animation. Et c’est le film japonais primé à Cannes Drive My Car qui a été sacré meilleur film étranger.

Aucun lustre

Cette année, les 79es Golden Globes se sont faits discrets en raison de multiples scandales. Pas de vedettes, pas plus de retransmission télévisée, le réseau NBC ayant boycotté la soirée, et aucune diffusion en continu sur le web. Seules des phrases laconiques, tant sur le site officiel des Golden Globes que sur les réseaux sociaux, annonçaient les gagnants.

La toute première statuette de la soirée est allée à Ariana DeBose, meilleure actrice de soutien pour sa performance dans West Side Story, de Steven Spielberg. Visiblement conscients des accusations de racisme, les organisateurs des Golden Globes ont misé sur les thèmes de l’inclusion et de la diversité, insistant sur le fait que ces prix étaient indissociables de l’histoire de Hollywood.

Du côté de la télévision, la série Succession, forte de ses cinq nominations, a remporté trois Golden Globes, dont celui de la meilleure série dramatique, et Ted Lasso, cité quatre fois, en a obtenu un seul.

Voici les nominations dans les principales catégories pour les 79es Golden Globes qui seront décernés sans public ni vedettes, la cérémonie faisant l'objet d'un boycottage d'Hollywood.

Meilleur réalisateur:

Kenneth Branagh, Belfast

Jane Campion, The Power of the Dog

Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter

Steven Spielberg, West Side Story

Denis Villeneuve, Dune

Meilleur film dramatique:

Belfast

CODA

Dune

La Méthode Williams

The Power of the Dog

Meilleure comédie ou comédie musicale:

Cyrano

Don't Look Up: Déni cosmique

Licorice Pizza

Tick, tick... BOOM!

West Side Story

Meilleur acteur dans un film dramatique:

Mahershala Ali, Swan Song

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog

Will Smith, La Méthode Williams

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth

Meilleure actrice dans un film dramatique:

Jessica Chastain, Dans les yeux de Tammy Faye

Olivia Colman, The Lost Daughter

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Lady Gaga, House of Gucci

Kristen Stewart, Spencer

Meilleur acteur dans une comédie:

Leonardo DiCaprio, Don't Look Up: Déni cosmique

Peter Dinklage, Cyrano

Andrew Garfield, Tick, tick... BOOM!

Cooper Hoffman, Licorice Pizza

Anthony Ramos, D'où l'on vient

Meilleure actrice dans une comédie:

Marion Cotillard, Annette

Alana Haim, Licorice Pizza

Jennifer Lawrence, Don't Look Up: Déni cosmique

Emma Stone, Cruella

Rachel Zegler, West Side Story

Meilleur acteur dans un second rôle:

Ben Affleck, The Tender Bar

Jamie Dornan, Belfast

Ciaran Hinds, Belfast

Troy Kotsur, CODA

Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog

Meilleure actrice dans un second rôle:

Caitriona Balfe, Belfast

Ariana DeBose, West Side Story

Kirsten Dunst, The Power of the Dog

Aunjanue Ellis, La Méthode Williams

Ruth Negga, Clair-obscur

Meilleure série dramatique:

Lupin

The Morning Show

Pose

Squid Game

Succession

Meilleure série comique:

The Great

Hacks

Only Murders in the Building

Reservation Dogs

Ted Lasso

Meilleur film de télévision ou minisérie:

Dopesick

Impeachment: American Crime Story

Maid

Mare of Easttown

The Underground Railroad

