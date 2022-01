La bande-annonce du nouveau Jackass est sortie

Bonjour, je suis Frédéric Guindon. Bienvenue sur cet article qui parle de Jackass.

Absents du grand écran depuis 2013, les vilains garnements de Jackass feront bientôt leur retour dans les cinémas.

La bande à Johnny Knoxville a en effet tourné un cinquième film dans la dernière année et celui-ci, Jackass Forever, devrait prendre l’affiche le 4 février prochain.



Bien sûr, Steve-O, Wee Man et Chris Pontius seront de la partie pour ce festival de cascades toutes plus niaiseuses les unes que les autres.

La nouvelle bande-annonce qui a été dévoilé ce lundi montre, de plus, quelques nouveaux collaborateurs.



Le grand absent est cependant Bam Margera.

On le sait, le cascadeur est aux prises avec une panoplie de problèmes personnels, dont une dépendance à l’alcool et aux drogues, qui l’ont fait défrayer les manchettes dans les derniers mois.

Ses déboires sont la cause de son expulsion du plateau de Jackass Forever, à la suite de laquelle il avait poursuivi les producteurs du film ainsi que Johnny Knoxville.

Plus tard, il avait également stipulé que ses problèmes de drogue étaient attribuables à son implication dans Jackass.

Quant à Johnny Knoxville, il a déjà laissé savoir que cette participation à Jackass Forever serait sa dernière, lui qui veut préserver sa santé.



«On ne peut que prendre un certain nombre de chances avant que l'irréversible ne survienne. Je suis très chanceux, avec toutes les risques que j'ai pris, de toujours pouvoir marcher», a-t-il déclaré.