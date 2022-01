Dexter: Clyde Phillips veut déjà faire une suite

Attention, cet article comprend des divulgâcheurs de Dexter: New Blood.

Dexter: New Blood, le reboot de la célèbre série mettant en vedette Michael C. Hall dans le rôle-titre, vient tout juste de se conclure, mais son créateur voit déjà loin devant. Clyde Phillips serait même prêt à tout lâcher pour continuer l'histoire sur les ondes de Showtime.

Phillips a confié à Collider en entrevue qu'il serait heureux de reprendre l'histoire là où elle s'est terminée le weekend dernier. Selon lui, la balle est dans le camp de Showtime, qui peut l'appeler n'importe quand. « S'ils m'appelaient pour dire "OK, on veut suivre Harrison, es-tu intéressé?" comme ils m'ont appelé pour faire le reboot de Dexter, je lâcherais tout pour le faire », a-t-il déclaré.

Dexter: New Blood fut également un succès monstre pour Showtime, avec une moyenne de 8 millions de spectateurs par épisode, selon les chiffres rapportés par Gamespot.

« Nous sommes ravis de la réponse incroyable des millions de fans de Dexter: New Blood ces 10 dernières semaines », a déclaré Gary Levine, patron de Showtime. « Qu'ils aient aimé la finale, ou ne pouvaient pas supporter de voir la série se terminer; nous apprécions tellement leur passion ».

Toujours selon Gamespot, Showtime a vu le plus d'inscriptions à son réseau durant la période de la sortie de Dexter: New Blood, ainsi que Yellowjackets. Et ce n'est pas tout: plusieurs fans attendaient que la série soit complète avant de la commencer pour pouvoir l'écouter en rafale, alors les chiffres vont continuer à être bons pour Showtime.

Il sera donc intéressant de suivre dans les prochains mois les développements, parce qu'il y a peut-être une belle occasion de suivre la vie du fils de Dexter, Harrison.

À VOIR AUSSI

s

s