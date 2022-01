Take-Two met la main sur le développeur d’applications mobiles Zynga

Après avoir perdu 35 % de sa valeur en 2021, les détenteurs d’actions de Zynga se voient offrir un joli pactole aujourd’hui de la part de l’éditeur Take-Two Interactive qui allonge 12,7 milliards de dollars pour mettre la main sur le populaire développeur d’applications mobile Zynga.

Une offre qui représente une plus-value de 64 % par rapport à la fermeture de vendredi. La valeur de la transaction équivaut à 9,86 $US l’action, alors que le titre se négocie autour de 8,60 $ au moment d’écrire ces lignes.

Zynga

Outre le très populaire jeu Farmville de Zynga, cette acquisition fait passer le portefeuille de jeux mobiles comme CSR Racing, Empires & Puzzles, Merge Dragons et Harry Potter : Puzzles and Spells à celui de Take-Two.

La transaction devrait être conclue au cours du premier trimestre fiscal 2023 de Take-Two, qui se terminera le 30 juin 2022.

Zynga

Deux catalogues qui se complètent

Cette transaction est la plus importante jamais conclue entre deux parties. Elle devance l'acquisition de Supercell par Tencent en 2016 pour 8,6 milliards de dollars et l'acquisition de ZeniMax, société mère de Bethesda, par Microsoft pour 7,5 milliards de dollars en 2020.

L’acquisition de Zynga par Take-Two permettra à ce dernier de mettre la main sur un éditeur et une équipe talentueuse et expérimentée dans les jeux mobiles, alors que le catalogue de l’acheteur se compose essentiellement de jeux pour consoles et pour ordinateurs.

Des projets communs à venir

Cette acquisition laisse entrevoir des adaptations de jeux sur d’autres plateformes, par exemple, les jeux sur PC ou consoles seraient déclinés en version mobile.

Dans la présentation du PDG de Take-Two, Strauss Zelnick a mis de l’avant la belle complémentarité des catalogues respectifs et la manière que les deux sociétés peuvent parfaitement fonctionner en tandem.

De nombreux amateurs seront particulièrement ravis par la liste des jeux Take-Two, comme Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, BioShock et Mafia qui pourraient être adaptés sur les plateformes mobiles en plus d'ajouter de nouveaux modes de jeu.

Take-Two Interactive

À une période de questions, le PDG a souligné la capacité doublée (avec Zynga) – tant du point de vue du développement que de l’édition – d’optimiser la création de nouveaux titres basés sur les principaux jeux de Take-Two qui sont entièrement inexploités sur mobile et dans les modèles de jeux gratuits (free-to-play) à l’échelle du globe.

Sans préciser les titres qui seraient réédités en version mobile, le PDG a mentionné « qu’il faudra un certain temps avant de voir ces projets annoncés ou publiés ».

Même avant l’acquisition de Zynga, Take-Two Interactive anticipe d’augmenter considérablement le nombre de titres, avec près de 19 jeux prévus pour les trois prochaines années, selon IGN.