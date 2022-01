Crochetez les serrures de plein de jeux avec Museum of Mechanics: Lockpicking

Votre objet préféré dans les jeux est le fameux « lockpick » ? On a trouvé le jeu parfait pour vous! Museum of Mechanics: Lockpicking vous propose de crocheter plein de serrures connues du monde du jeu vidéo.

Trouvé par Eurogamer, le jeu comprend plein de mini jeux où l'on peut crocheter des serrures de jeux tels que Fallout, Skyrim (mes préférées!), Wolfenstein et plus encore.

C'est donc fait pour ressembler à un musée, mais c'est interactif! Pardonnez mon enthousiasme, mais j'aime ça, moi, le « lockpicking » virtuel.

Toujours selon les informations d'Eurogamer, le jeu existe depuis 2020 sur Itch.io mais fait son entrée sur Steam dès aujourd'hui. Au moment d'écrire ces lignes, le jeu est listé, mais il n'est pas encore disponible. Je n'ai jamais mis un jeu aussi rapidement dans ma liste de souhaits.

Ce ne sera pas le seul volet de Museum of Mechanics, non plus. Dim Bulb Games compte ajouter plusieurs volets à son musée dédié aux mécaniques de jeux vidéo

Quelle autre mécanique mériterait d'être immortalisée dans un musée?

À VOIR AUSSI

s

s

s