Abonnements Netflix: de nouvelles hausses de prix à prévoir

Le géant américain Netflix a annoncé vendredi qu’il augmenterait de nouveau le prix de ses abonnements, standard et premium, pour accroître son offre télévisuelle.

L’abonnement Netflix standard, à deux écrans, passe ainsi de 14,99 $ à 16,49 $.

Le plan premium a pour sa part augmenté de 2 $ pour atteindre 20,99 $, tandis que le plan de base est resté inchangé à 9,99 $.

Le géant américain a cependant précisé que les nouveaux tarifs s’adressaient pour l’instant aux nouveaux membres et prendront progressivement effet pour tous les membres.

«Les membres actuels recevront une notification par courriel 30 jours avant le changement de leur prix, à moins qu'ils ne changent de plan», a indiqué Netflix sur son site.

«Nous mettons à jour nos prix afin de pouvoir continuer à offrir une grande variété d'options de divertissement de qualité. Comme toujours, nous continuerons de proposer plusieurs plans afin que nos membres puissent choisir un prix qui correspond à leur budget», a précisé le porte-parole de Netflix Canada à l’Agence QMI.

Le prix des abonnements aux États-Unis a aussi grimpé de 1 à 2 $. Ainsi, le plan standard coûte désormais 15,49 $ US par mois, contre 13,99 $ US.

Les États-Unis et le Canada sont le plus gros marché de Netflix avec 74 millions de clients, selon les chiffres de septembre 2021. Cette région représentait aussi près de 44 % des revenus de l'entreprise au troisième trimestre 2021, soit environ 3,3 milliards de dollars américains, a rapporté le Globe and Mail.

À voir aussi

s

s