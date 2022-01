Google fait l’éloge de l’actrice Betty White

Si elle était encore en vie, Betty White fêterait aujourd'hui son 100e anniversaire. En son honneur, Google célèbre à sa manière la vie de l'actrice, décédée de causes naturelles le 31 décembre 2021, à l'âge de 99 ans.

Tapez le nom complet de Betty White dans le moteur de recherche de l'entreprise et vous verrez apparaître une image spéciale. On y lit Thank you for being a friend, en référence au rôle le plus célèbre de White, tandis que des pétales de rose tombent du haut de l'écran.

Les pétales sont un clin d'œil au célèbre personnage de Mme White, Rose Nylund, apparu dans tous les épisodes de la série The Golden Girls, ainsi que dans la série dérivée d'une saison, The Golden Palace. Le texte, quant à lui, est une référence à la chanson thème de la sitcom.

La carrière de Mme White, qui a duré plusieurs décennies, a été marquée par de nombreux moments forts, notamment des rôles principaux dans des sitcoms populaires comme The Mary Tyler Moore Show et The Golden Girls. En 2010, elle a également animé le Saturday Night Live à l'âge de 88 ans.

Google insère souvent ces œufs de Pâques. En 2021, le géant de la Toile a ajouté des animations similaires pour l'hélicoptère Mars Ingenuity, la journée annuelle du 4 mai de la Guerre des étoiles et la libération du cargo Ever Given après qu'il eut été bloqué dans le canal de Suez.