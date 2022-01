Xbox Game Pass: Death’s Door, Hitman Trilogy et Rainbow Six Extraction arrivent à la fin janvier

Les jeux d’Activision ne sont peut-être pas encore arrivés en masse sur la Xbox Game Pass, mais Microsoft continue tout de même d’ajouter des titres de qualité chaque semaine à son service de jeux sur demande.

• À lire aussi: Microsoft rachète Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars

• À lire aussi: Game Pass: le patron de Xbox réagit positivement à l’arrivée potentielle d’un compétiteur chez Sony

D’ici la fin du mois de janvier, des aventures AAA, mais aussi de petites perles indépendantes arriveront ainsi dans le catalogue de la Game Pass. Des nouveautés comme Rainbow Six Extraction, Pupperazzi, Windjammers 2, Nobiody Saves the World et Taiko no Tatsujin: The Drum Master font notamment partie du lot.

Image courtoisie Microsoft

Voici donc ce qui débarquera dans les deux prochaines semaines sur la Xbox Game Pass:

18 janvier

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition (cloud, console et PC)

Nobody Saves the World (cloud, console et PC)

20 janvier

Death’s Door (cloud, console et PC)

Hitman Trilogy (cloud, console et PC)

Pupperazzi (cloud, console et PC)

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (cloud, console et PC)

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Deluxe Edition (PC)

Windjammers 2 (cloud, console et PC)

27 janvier

Taiko no Tatsujin: The Drum Master (console et PC)

Les jeux qui quitteront la Xbox Game Pass le 31 janvier:

Cyber Shadow (cloud, console et PC)

Nowhere Prophet (cloud, console et PC)

Prison Architect (PC)

Xeno Crisis (cloud, console et PC)

