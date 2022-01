MSN Messenger: 16 choses qui nous manquent de la meilleure application du millénaire

Microsoft avait-elle vraiment besoin d’acheter Activision Blizzard pour frapper un grand coup ou la firme de Redmond aurait-elle pu tout simplement ressusciter son plus grand succès des 20 dernières années, le vénérable MSN Messenger?

Ici, chez Pèse sur start, on pense que ça aurait eu le même effet.

Chaque jour, on utilise une multitude de plateformes pour parler à ses amis, à ses collègues et à sa famille. Les textos, Facebook, Discord, Slack, Teams, et l'on en passe plusieurs. Mais un seul de ces moyens de communication modernes a-t-il le charme de MSN Messenger? Poser la question, c’est y répondre.

Pour entretenir cette douce nostalgie, on a décidé de faire la liste de tout ce dont on s’ennuie de l’application phare de Microsoft. On aurait aussi pu essayer de retrouver nos vieux nick, mais, parfois, il vaut mieux laisser certaines choses gênantes dans le passé...

En tout cas. Voici 16 choses qui nous manquent de MSN Messenger:

Se mettre hors ligne, puis en ligne pour attirer l'attention de son crush

Mettre des paroles de chansons emo passives agressives dans son nom pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un

Le fait que c'est sur MSN qu'on avait nos vraies grandes conversations: des chicanes, des ruptures, des aveux de crush!

Les émoticônes! Ce sont les ancêtres des emojis, qui étaient franchement plus beaux et plus dramatiques.

La joie de changer son nick chaque jour pour dire au monde entier comment on se sentait

Installer Messenger Plus! pour devenir la personne cool qui pouvait envoyer des sons à ses amis

Ajouter quelqu’un que tu ne connaissais pas vraiment, mais que tu trouvais cute pour essayer d’établir un premier contact

Passer la soirée à jaser simplement sur MSN Messenger... et à ne rien faire d’autre

Jouer aux pires jeux sur l’application avec ses amis, mais trouver ça quand même cool et futuriste

Trouver de nouvelles façons d'écrire «lol» pour être «différent»

,.-~*' ̈ ̄ ̈'*·~-. ̧-(_ (Le fait que si notre nick ne faisait pas la largeur de notre écran, c’est qu’il n’y avait pas assez de fioritures, de caractères spéciaux ni d'émoticônes) _)-,.-~*' ̈ ̄ ̈'*·~-. ̧

Poser la même question tous les jours à ses amis en descendant à l’arrêt d’autobus: «On se voit tantôt sur MSN?» Qui disait non à ça!?

Montrer sous son nom la chanson que l’on écoutait

Avoir trop de contacts dans sa liste et devoir les classer par catégories

Être sincèrement GOSSÉ par les wizz excessifs

La panique qui s’emparait de soi quand les serveurs MSN étaient en panne

