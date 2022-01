Razer: la collaboration «Hello Kitty and Friends» est maintenant disponible

La collection Hello Kitty and Friends à l’effigie et aux couleurs des fameux personnages de Sanrio est enfin arrivée sur Razer et il est maintenant possible de la commander.

• À lire aussi: PS5: les nouvelles manettes DualSense colorées maintenant en précommande

• À lire aussi: Funko Pop: 15 figurines à collectionner en solde

La collection entièrement rose comprend:

Cette collaboration célèbre non seulement Hello Kitty, mais aussi ses amis mignons, illustrés notamment sur le tapis et le dos de la chaise.

La collection Hello Kitty and Friends est disponible exclusivement sur le site de Razer dès aujourd’hui.

Galerie de photos de la collection

Courtoisie Razer

Courtoisie Razer

À VOIR AUSSI

s

s