Uncharted: Tom Holland a vraiment été brassé de tous bords, tous côtés pendant le tournage [VIDÉO]

Tom Holland avait mentionné en novembre dernier qu’il avait été «brisé» par le tournage d’Uncharted et, grâce à une nouvelle vidéo des coulisses du film, on comprend maintenant un peu mieux ce qu’il voulait dire.

Partagées ce lundi, les quelques séquences, accompagnées d’une brève entrevue avec l’acteur britannique, montrent ainsi plus en détail le tournage de la scène où Nathan Drake s’échappe d’un avion-cargo en plein vol. Et pour ce faire, Holland a effectivement été brassé avec vigueur, suspendu dans les airs et bousculé par des cubes de mousse géants.

«Avec Uncharted, j’ai tourné des cascades qui sont bien plus grandes que n’importe quoi que j’ai fait par le passé», raconte-t-il au début de la vidéo, avant de se remémorer plus spécifiquement le tournage de la scène en question.

«On a dû tourner ça pendant cinq semaines, presque tous les jours. Par moment, j’étais à quelque chose comme 100 pieds dans les airs, attaché à une boîte qui tournait, et je devais essentiellement m’y accrocher jusqu’à ce que j’en tombe. C’était très effrayant, mais ce degré de peur ne fait que rendre la scène encore plus authentique», précise Holland.

Somme toute, l’acteur juge qu’il s’agit des scènes d’action les plus difficiles qu’il ait tournées depuis le début de sa jeune carrière.

Bref, le pauvre Tom ne l’a pas eu facile. C’est le métier qui rentre, comme on dit.

Uncharted doit paraître au grand écran le 18 février prochain. Il mettra notamment en vedette Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Tati Gabrielle et Sophia Ali, en plus de Holland dans le rôle principal.

