Essai du Huawei MateView GT 34: un excellent début

Si on m’avait demandé de concevoir un moniteur pour le jeu vidéo, et un seul, j’aurais probablement créé un appareil similaire au nouveau MateView GT 34 de Huawei.

Le moniteur rassemble en effet les principales caractéristiques que je recherche en ce moment pour un produit du genre: le format de 34 pouces est d’une bonne largeur pour remplir notre vision, j’adore le ratio ultra-large 21:9, la présence d’un haut-parleur est une caractéristique importante pour moi et sa résolution 1440 x 3440 représente un juste milieu acceptable en 2022 pour la très grande majorité des joueurs. Le taux de rafraichissement de 165 Hz me convient aussi, surtout qu’un taux plus élevé ferait considérablement augmenter le prix du moniteur. Son design est finalement assez joli, sans être extravagant.

Bref, sur papier, la MateView GT 34 me va tout à fait, et il devrait convenir à un public large. Je présume que c’était l’objectif. Mais est-ce aussi le cas en pratique? Après un mois d’essai, force est de constater que quelques petites caractéristiques pourraient être améliorées, mais que l’appareil livre dans l’ensemble la marchandise.

Ce que j’aime

Photo : Maxime Johnson. Le MateView GT 34 offrent plusieurs ports différents.

Le MateView GT 34 est avant toute chose un bon écran. Que ce soit pour travailler ou pour jouer à des jeux, la qualité est au rendez-vous. La résolution est bonne, les couleurs sont riches, les angles de vue sont bons (même si ce n’est pas une caractéristique particulièrement recherchée pour un moniteur) et l’appareil peut être relié à son PC de différentes façons (grâce à deux ports HDMI 2.0, un port DisplayPort 1.4 et même un port USB-C).

J’apprécie aussi son design, tout particulièrement sa jolie barre de son, qui est d’une construction solide. La grande surface tactile lumineuse pour ajuster le volume est aussi pratique.

Photo : Maxime Johnson. Comme plusieurs autres moniteurs en son genre, le MateView GT 34 permet d’ajuster les paramètres de l’image en fonction du type de jeu affiché.

L’appareil offre plusieurs autres caractéristiques attendues, comme un rafraichissement variable AMD FreeSync Premium, la technologie HDR10, ainsi que différents modes dans les paramètres qui ajustent l’image en fonction du type de jeux joués. Notons toutefois que je n’utilise jamais ces modes, et je soupçonne que je ne suis pas le seul. La vie est trop courte pour passer son temps à fouiller dans les paramètres de son moniteur dès que l’on change de jeu.

Sa luminosité (350 nits), son contraste (4000:1) et sa latence (4 ms) sont finalement corrects pour le prix, sans pour autant battre de records. Il y aurait place à l’amélioration, mais si le but de Huawei est de rejoindre un public large, cette fiche technique représente un bon compromis.

Ce que j’aime moins

Photo : Maxime Johnson. La barre de son attachée au moniteur est jolie et sa barre lumineuse tactile est agréable à utiliser, mais la qualité sonore est en deçà des attentes.

Le MateView GT 34 a toutefois quelques défauts, et quelques points qui pourraient être améliorés.

Son problème le plus évident est sa barre de son, dont la qualité n’arrive pas à la cheville des attentes. La qualité est en fait honnête pour un moniteur, et représente même une amélioration considérable par rapport aux derniers modèles que j’ai essayé. Mais Huawei a mis les attentes hautes en annonçant une barre de son (et non un haut-parleur), et en permettant à ses designers de créer une barre aussi attrayante. C’est comme si les ingénieurs de l’entreprise n’avaient pas été mis au courant que le moniteur allait être doté d’une telle barre, et qu’ils avaient donc décidé d’y intégrer des haut-parleurs d’ordinateurs de base.

Je regrette aussi le fait que l’appareil ne puisse être utilisé comme un concentrateur USB-C. C’est le genre de chose qui aurait été considérablement plus pratique que les deux microphones, par exemple.

Finalement, c’est un détail, mais le MateView GT 34 ne peut être éteint manuellement. Est-ce la fin du monde? Non. Est-ce nono? Certainement.

Un bon moniteur, qui ne se distingue toutefois pas beaucoup

Photo : Maxime Johnson. L’arrière du Huawei MateView GT 34.

Le Huawei MateView GT 34 offre toutes les caractéristiques que je recherche dans un moniteur du genre. Il n’est toutefois pas le seul. Il suffit d’une recherche sur Amazon pour trouver des dizaines d’appareils à peu près similaires, pour à peu près le même prix.

Le moniteur de Huawei offre bien quelques caractéristiques uniques, comme sa barre de son, mais puisque celle-ci n’est pas à la hauteur, ce n’est pas non plus l’élément différenciateur le plus convaincant.

Pour les acheteurs, ce n’est pas un problème, et le MateView GT 34 est bien comme ça. Mais si Huawei veut se démarquer, l’entreprise devra se permettre d’être un peu plus audacieuse les prochaines fois.

