Explorez votre côté Ron Swanson avec Workshop Simulator

Excellente nouvelle pour les amateurs de jeux de simulation: Workshop Simulator verra le jour en mars! Une expérience qui ferait certainement triper Ron Swanson de Parks and Recreation.

Workshop Simulator vous permet de gérer votre propre atelier pour réparer et restaurer des objets. Vous devez prendre des objets rétro et leur donner une nouvelle vie en sablant, peinturant et nettoyant. Ça peut sembler plate, mais on n'a pas tous accès à un atelier dans la vraie vie! Et pour vrai, c'est franchement relaxant.

Bande-annonce Workshop Simulator

Avec la petite musique, c'est joyeux, non?

Workshop Simulator sort sur PC, Xbox et PlayStation le 10 mars, et, oui, je vais y jouer. Vous pouvez déjà télécharger une démo pour l'essayer gratuitement!

