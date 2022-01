Mortal Kombat: il y aura une suite au film de 2021

Selon les informations diffusées par Deadline, New Line a donné le feu vert et a même trouvé un scénariste pour la suite de la nouvelle version de Mortal Kombat sortie en 2021.

• À lire aussi: Disney+: voici les films et séries qui arrivent au Canada en février 2022

• À lire aussi: The Rock prépare un autre film de jeu vidéo, mais ne veut pas dire lequel [PHOTOS]

La tâche reviendra à Jeremy Slater, scénariste en chef de la série Moon Knight de Marvel/Disney+. Slater est connu aussi pour son travail sur Uprising, The Tommyknockers et The Umbrella Academy.

Basée sur la fin de Mortal Kombat (2021), l'histoire de la suite devrait suivre Cole Young et d'autres combattants alors qu'ils recrutent de nouveaux champions de la Terre, tels que Johnny Cage.

Le premier film n'incluait pas de tournoi, mais on espère que Mortal Kombat 2 tiendra cette promesse, considérant que Shang Tsung envoie une nouvelle armée pour revendiquer la Terre.

Deadline ne rapporte pas d’autres ententes pour la suite, ce qui signifie qu'il faudra voir si le réalisateur Simon McQuoid et les différents membres de la distribution accepteront de revenir faire un autre tour de manège. Aucune date de sortie n'a été dévoilée non plus pour le moment.

Un succès en pandémie

Sorti en pleine pandémie, le film a eu droit à une sortie en simultané, en salle et sur HBO Max. Bien que les résultats au box-office n'aient pas fracassé de records, Mortal Kombat a été l’un des films de Warner Bros. les plus populaires de HBO Max à sa parution.

Selon Business Insider, le film a récolté un total de 3,8 millions de visionnements durant sa première fin de semaine, battant Godzilla vs Kong, The Suicide Squad et même The Matrix Resurrections.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s