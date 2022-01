Razer: 30 $ de rabais sur les écouteurs sans fil Opus X

Le casque sans fil Razer Opus X, version abordable du Razer Opus, est actuellement en solde de 30 $. Celui-ci fera d’excellents écouteurs pour le transport, le travail, mais surtout pour le gaming sur mobile.

Contrairement au Opus, ce casque d’écoute est conçu à la fois pour une utilisation quotidienne et les jeux mobiles. Il dispose d'un «Gaming Mode» à faible latence pour garantir que votre audio et votre vidéo restent en synchro avec ce que vous voyez sur votre téléphone.

De plus, ce casque dispose de la technologie active d’annulation du bruit, et fera donc un bon compagnon pour les transports en commun et le bureau.

Habituellement affiché à 129,99 $, le casque sans fil bluetooth Razer Opus X est offert à 99,99 $ en trois couleurs: Mercury (blanc), Quartz (rose) et vert.

