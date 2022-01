Steam Deck: la date de sortie officielle enfin annoncée

D’après les informations recueillies par IGN et une publication de Valve, c’est le 25 février 2022, à compter de 13h, que le Steam Deck sera officiellement lancé. Les premières commandes seront expédiées à partir du 28 février.

Dès la réception de la notification de commande, les joueurs qui ont réservé le Steam Deck auront 3 jours (72 heures) pour finaliser la commande de la console. Passé ce délai, leur réservation sera attribuée à la personne suivante dans la file d'attente.

Chaque semaine, Valve planifie d'envoyer un nouveau lot de courriels de commandes aux acheteurs qui ont réservé un des trois modèles de Steam Deck.

Donc pour résumer:

Les premières invitations seront envoyées peu après 13 h (heure de l’Est) le 25 février .

. Les courriels de notification de commande seront envoyés selon l'ordre des réservations.

Il ne sera pas possible de commander un autre modèle de Steam Deck que celui qui a été réservé initialement.

Le dépôt effectué au moment de la réservation sera déduit du prix final du Steam Deck, et les frais de livraison sont inclus.

On se rappelle qu’en novembre dernier, Valve avait repoussé la date de sortie de la console de décembre 2021 à février 2022 à cause de la pénurie mondiale de puces.

Le Steam Deck de Valve existe en trois modèles différents disponibles à la commande, un modèle eMMC de 64 Go, un modèle de SSD NVMe de 256 Go et un modèle de SSD NVMe de 512 Go. L’appareil de jeu portable agit comme un PC portable sous forme de console et devrait pouvoir exécuter notre bibliothèque Steam en déplacement. Certains jeux seront mieux optimisés pour le Steam Deck et une nouvelle version de Steam OS sera utilisée pour l'ordinateur de poche.

