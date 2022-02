Voici les jeux gratuits Xbox Live Gold pour Xbox One et Xbox Series X/S [MARS 2022]

Microsoft a présenté jeudi les titres que les abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate pourront obtenir gratuitement sur Xbox One et Xbox Series X/S au cours du mois de mars.

Un peu comme en février, Xbox n'offre pas nécessairement de gros jeux ce mois-ci. Cela dit, certains trouveront peut-être leur compte dans de vieilles aventures de Bob l'éponge ou encore avec un jeu indépendant de survie qui avait été relativement bien reçu à sa sortie il y a quelques années.

Voici donc les jeux que les abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate pourront télécharger gratuitement à partir du 1er mars:

The Flame in the Flood (Xbox One) – du 1 er au 31 mars

Street Power Soccer (Xbox One) – du 16 mars au 15 avril

Sacred 2 Fallen Angel (Xbox 360) – du 1 er au 15 mars

SpongeBob’s Truth or Square (Xbox 360) – du 16 au 31 mars

