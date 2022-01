Voici les jeux gratuits Xbox Live Gold pour Xbox One et Xbox Series X/S [FÉVRIER 2022]

Microsoft a présenté jeudi les titres que les abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate pourront obtenir gratuitement sur Xbox One et Xbox Series X/S, au cours du mois de février.

Un peu comme en janvier, Xbox n'offre aucun titre de premier plan aux membres de son service payant, mais, qui sait, vous ferez peut-être de belles découvertes parmi les offrandes de ce mois-ci.

Voici donc les jeux que les abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate pourront télécharger gratuitement à partir du 1er février:

Broken Sword 5: The Serpent’s Curse (Xbox One) – du 1 er au 28 février

Aerial_Knight’s Never Yield (Xbox One) – du 16 février au 15 mars

Hydrophobia (Xbox 360) – du 1 er au 15 février

Band of Bugs (Xbox 360) – du 16 au 28 février

