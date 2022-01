Le jeu Cyberbang 2069 existe vraiment... et c’est exactement ce que vous pensez

Les options de romance de Cyberpunk 2077 vous déçoivent? Vous voudrez possiblement essayer Cyberbang 2069, un dating sim qui vous permettra (enfin) de tenter votre chance avec Johnny Silverhand.

• À lire aussi: Keanu Reeves dit avoir reçu deux autographes dans sa vie, dont un qui disait «va chi**»

• À lire aussi: De la porno de Final Fantasy VII interrompt une rencontre du Sénat italien

Oui, vous l’avez probablement deviné, il s’agit bel et bien d’un jeu de séduction qui reprend l’univers et les personnages du titre de CD Projekt Red. Et, fait intéressant, même si l’œuvre n’est pas «officielle», celle-ci aurait été «permise» par le studio polonais.

Du moins, c’est ce que mentionne la description du titre sur sa page itch.io, soulignant que Cyberbang 2069 (quel nom, quand même) est un «projet de fan gratuit et non officiel, réalisé avec la permission expresse, et non endossé, par CD Projekt Red».

Mais que propose au juste le visual novel interactif de Triple Thirst? Comme le précise The Gamer, celui-ci permet de tenter de gagner l’affection de quatre personnages différents de Cyberpunk 2077: Sandayu Oda, Goro Takemura, Johnny Silverhand (le personnage interprété par Keanu Reeves) ou Viktor Vektor.

Il est possible de vivre l’aventure en tant qu’un V, le même protagoniste que dans le titre de CD Projekt Red, féminin ou masculin. Notons que deux versions de Cyberbang 2069 sont offertes, l’une explicite et l’autre non. Cela dépendra de quel genre d’aventure dont vous avez envie... et si vous voulez y jouer sur votre heure de lunch au bureau ou non.

Le dating sim est offert gratuitement par le biais de itch.io pour PC ou Mac et, selon toute vraisemblance, semble à l’abri de représailles de CD Projekt.

Rappelons que ce n’est définitivement pas la première fois que romance, sexe et Cyberpunk 2077 se retrouvent dans la même phrase. Si le RPG d’action vous laisse séduire des personnages et avoir des relations sexuelles, soulignons qu’un controversé mod avait également fait les manchettes l’an dernier, puisqu’il permattait des rapprochements coquins avec Keanu Reeves, alias Johnny Silverhand.

Le mod en question avait toutefois été retiré rapidement du Web par CD Projekt Red... visiblement au grand désarroi de Reeves, qui avait semblé plus amusé qu’autre chose par la drôle de situation.

De toute évidence, on n’arrêtera jamais vraiment de parler de Cyberpunk 2077 et, surtout, de ses relations intimes.

s

s