Discord: voici comment associer votre compte PSN

Un peu moins d’un an après avoir été annoncé, le partenariat entre Discord et PlayStation commence à prendre forme. Depuis lundi, il est ainsi possible de connecter son compte PlayStation Network (PSN) à celui de la populaire plateforme de messagerie.

• À lire aussi: Bungie va rejoindre la famille PlayStation

• À lire aussi: Tencent, Sony, Microsoft, Nintendo... Les grands acteurs du jeu vidéo

Pour le moment, le bénéfice de lier vos deux comptes est certes encore assez marginal; cela vous permettra de montrer sur Discord le jeu auquel vous êtes en train de jouer sur PS4 ou PS5. Il sera désormais aussi possible d’afficher votre nom d’utilisateur PSN sur Discord.

Image courtoisie Discord

La fonctionnalité est offerte graduellement aux usagers Discord sur toutes les plateformes où se trouve le service: sur le Web, PC, Mac, Linux, iOS et Android.

D’un côté, ce n’est rien de révolutionnaire, comme pourrait l’être le fait de discuter via Discord directement sur sa console PlayStation, mais il s’agit tout de même d’un premier pas dans cette collaboration annoncée en mai 2021 entre Sony et Discord.

Pour connecter votre compte Discord à votre compte PSN:

Ouvrez Discord, allez dans les Paramètres utilisateurs et cliquez sur Connexions.

Image courtoisie Discord

Cliquez sur le logo PlayStation Network, qui vous mènera à une page Web de Sony, vous demandant d’autoriser le partage de vos données PlayStation avec Discord.

Image courtoisie Discord

Votre compte PSN est désormais lié à Discord et apparaitra sur la page Connexions de la plateforme. Vous pourrez choisir alors d’afficher votre nom PSN sur votre profil Discord, de même que le jeu auquel vous jouez comme statut.

Image courtoisie Discord

Discord fait par ailleurs remarquer que comme la fonctionnalité est encore en plein déploiement, il se pourrait que tous les usagers n’y aient pas accès tout de suite. Dans ce cas, il suffira de réessayer un peu plus tard.

Aussi, il est à noter que pour que tout fonctionne correctement, il faut accepter dans les paramètres de confidentialité de PSN que son statut en ligne et que ses jeux en cours soient visibles par tout le monde.

s

s