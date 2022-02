Pokémon Legends Arceus: comment augmenter l'espace dans votre sacoche?

Pokémon Legends: Arceus change la formule de sa série principale de plusieurs façons, dont le système de crafting qui vous causera peut-être quelques maux de tête avec l'espace limité d'inventaire. Heureusement, il est possible d'élargir votre espace d'inventaire, mais la méthode ne risque pas de faire plaisir à tous les joueurs.

Augmenter l'espace de votre sacoche, ou satchel si vous jouez au jeu en anglais, vous coûtera cher. Mais parce qu'il faut fabriquer plein d'items dans Pokémon Legends: Arceus, dont les précieuses Poké Balls, un inventaire bien rempli est de mise.

Vous pouvez certainement utiliser les boîtes à objets comme stockage temporaire lorsque vous partez à l'aventure, mais souvent, il sera pratique d'avoir des ingrédients dans votre sacoche. Alors, voici comment faire un peu plus d'espace!

Comment augmenter l'espace dans votre sacoche dans Pokémon Legends: Arceus?

La possibilité d'augmenter votre inventaire ne sera pas présentée au début du jeu. Vous allez devoir avancer la quête principale un peu, jusqu'à la mission «La rage du roi de la forêt» ou «The Frenzy of the Lord of the Woods» en anglais.

Après avoir reçu cette mission au siège du Groupe Galaxie (Galaxy HQ), essayez de quitter l'immeuble. Un personnage du nom de Lexion (Bagin) vous approchera et vous proposera d'élargir votre inventaire. Hélas, lui seul peut vraiment vous aider à faire cela.

Pour 100 Pokédollars, il vous offrira un espace de plus d'inventaire. Mais il ne s'arrêtera pas là. Le prochain espace que vous voudrez débloquer vous coûtera 200 Pokédollars, et celui d'après, 300 Pokédollars. Le sixième espace vous coûtera 1000 Pokédollars, même si vous aurez déjà donné 1500 Pokédollars pour les espaces précédents. Le dernier espace, le 37e, vous coûtera 1 000 000 de Pokédollars, selon Gamerant. Bref, ça va vous coûter vraiment cher.

Pour résumer:

Débloquez la mission «La rage du roi de la forêt» («The Frenzy of the Lord of the Woods»);

Parlez à Lexion (Bagin) en sortant de l'immeuble Galaxie;

Achetez des espaces pour votre inventaire!

Vous pouvez retourner voir Lexion quand vous voulez; pas besoin de tout faire d'un trait.

Pokémon Legends: Arceus est disponible sur Nintendo Switch.

