Xbox Game Pass: Guardians of the Galaxy arrive à la mi-mars

Comme à son habitude, Microsoft a présenté en ce début de mois de mars les titres qui seront ajoutés au cours des prochaines semaines sur la Xbox Game Pass.

• À lire aussi: Les sorties de jeux PlayStation, Xbox, Switch et PC de mars 2022

• À lire aussi: Voici les jeux gratuits Xbox Live Gold pour Xbox One et Xbox Series X/S [MARS 2022]

De longues heures risquent de s'écouler avant que vous ne réussissiez à déposer la manette avec la nouvelle sélection de jeux qui s'ajoutent à la ludothèque Game Pass de Xbox.

Vous ne verrez plus les heures passer à bord de votre aéronef dans Flight Simulator, ou assis sur votre tondeuse dans Lawn Mowing Simulator. Sans oublier l'excellent Marvel's Guardians of the Galaxy, développé par l'équipe d'Eidos-Montréal, qui promet des heures de combats et d'humour! Bref, une belle sélection qui plaira certainement à tous types de joueurs.

D’ici là, voici les jeux qui seront ajoutés à la Xbox Game Pass au cours des deux prochaines semaines:

Courtoisie Xbox

1er mars

Far: Changing Tides (Cloud, Console et PC)

Microsoft Flight Simulator (Cloud)

3 mars

Lightning Returns: Final Fantasy XIII (Console et PC)

10 mars

Kentucky Route Zero (Cloud, Console et PC)

Lawn Mowing Simulator (Xbox One)

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Cloud, Console et PC)

Young Souls (Cloud, Console et PC)

Les jeux qui quitteront la Xbox Game Pass le 15 mars:

Nier: Automata (Cloud, Console et PC)

Phogs! (Cloud, Console et PC)

Torchlight III (Cloud, Console et PC)

The Surge 2 (Cloud, Console et PC)

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s