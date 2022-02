Bruce Willis a sa propre catégorie aux Razzie Awards, les anti-Oscars

Pas moins de huit films avec Bruce Willis sont en lice cette année aux Razzie Awards, ces anti-Oscars qui se moquent des prix hollywoodiens en épinglant les pires films de l'année.

Les organisateurs de ces trophées satiriques se sont donc naturellement sentis obligés de créer pour l'acteur une catégorie dédiée, intitulée « Les pires performances de Bruce Willis dans un film de 2021 ».

Dans ces œuvres, généralement à très petit budget et diffusées uniquement en streaming, la vedette de la saga « Die Hard » revêt des rôles aussi originaux que shérif désabusé, ancien policier, général en retraite ou ex-agent de la CIA.

Aucun de ces films, où Bruce Willis n'apparaît souvent que très brièvement, mais dont il participe activement à la promotion, n'a remporté plus de 20% d'avis positifs sur le site Rotten Tomatoes qui agrège les notes provenant de différentes sources. Rare performance, trois de ces films (« American Siege », « Apex » et « Out of Death ») affichent un score de 0% de la part des critiques.

Le film ayant remporté lundi le plus grand nombre de nominations est la captation d'une comédie musicale consacrée à la princesse Diana et diffusée sur Netflix, étrillée par la critique.

Le film est en lice dans neuf catégories, dont celle du pire long-métrage. La comédie musicale elle-même n'est restée à l'affiche à Broadway que pour 33 représentations.

Jared Leto s'est aussi fait remarquer par les Razzies pour sa performance exubérante et son improbable accent italien dans « House of Gucci ». Il est notamment sélectionné dans la catégorie du « pire couple à l'écran » sous le libellé « Jared Leto et AU CHOIX son visage en latex de 8 kg, ses fringues de geek ou son accent ridicule ».

Ces moqueries ne devraient pas empêcher l'acteur de figurer sur la liste des nominations pour l'Oscar du meilleur second rôle masculin qui seront dévoilées mardi.

Parmi les autres célébrités épinglées par les Razzie Awards se trouve la vedette de la NBA LeBron James, pour la suite de « Space Jam ».

Les « Golden Raspberry Awards », nom officiel des Razzies, ont été inventés dans un salon de Los Angeles en 1981 par d'anciens étudiants en cinéma et des professionnels d'Hollywood.

Les heureux lauréats reçoivent un trophée représentant une framboise de la taille d'une balle de golf posée sur une bobine de film Super 8.

Les vainqueurs seront annoncés la veille de la cérémonie des Oscars, le 26 mars.

