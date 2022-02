Où commander le casque sans fil Kraken BT «Hello Kitty and Friends Edition» de Razer

Le casque sans fil adorable de la collection «Hello Kitty and Friends» de Razer, sortie en janvier, est maintenant offert en commande chez quelques marchands.

• À lire aussi: Razer: la collaboration «Hello Kitty and Friends» est maintenant disponible

Conçu à la fois pour le gaming et la musique, ce casque sans fil Bluetooth est compatible avec Android, iPhone et PC (à l’aide d’une connexion Bluetooth), et a une autonomie de batterie allant jusqu’à 50 heures avec l’éclairage éteint.

Grâce à son mode jeu, le Kraken BT s’assurera de réduire au maximum le délai entre le son et la vidéo, permettant de maximiser ses propres performances en jeu.

Le casque Kraken BT Kitty Chroma RGB avec des oreilles d'Hello Kitty, assorti d’une boucle, peut être commandé pour 149,99 $ sur Amazon, au lieu de 154,99 $.

Pour commander le Kraken BT Kitty Chroma RGB édition Hello Kitty and Friends:

Amazon Canada | Razer Canada

