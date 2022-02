Un Nintendo Direct de 40 minutes présenté ce mercredi

Libérez votre fin d’après-midi ce mercredi: une présentation Nintendo Direct sera diffusée dès 17h, heure du Québec, s’attardant «principalement» sur les jeux de Nintendo Switch à venir dans la première moitié de 2022.

• À lire aussi: Legend of Zelda: la sortie de Breath of the Wild 2 toujours prévue pour 2022, malgré le peu de nouvelles

• À lire aussi: Nintendo préfère privilégier la croissance à l’interne plutôt que les acquisitions, selon son président

Selon Nintendo, l’événement virtuel, qui sera le premier du genre cette année, durera environ 40 minutes.

Tune in 2/9 at 2 p.m. PT for a #NintendoDirect livestream featuring roughly 40 minutes of information mainly focused on #NintendoSwitch games launching in the first half of 2022.



📺https://t.co/v0A3I7j0EE pic.twitter.com/jifj1aFIBQ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 8, 2022

Il faut ainsi remonter à septembre 2021 pour retrouver une autre diffusion de cette ampleur, qui avait alors donné lieu notamment à l’annonce de Kirby and the Forgotten Land et de l’arrivée des jeux de Nintendo 64 sur Nintendo Switch Online.

Comme d’habitude, Nintendo ne lève pas le voile d’avance sur ce dont il sera question lors de ce nouveau Nintendo Direct. Par contre, en précisant que ce seront essentiellement les «jeux lancés dans la première moitié de 2022» qui seront à l’honneur, il est possible de faire quelques déductions.

En ce sens, on en apprendra possiblement davantage sur Kirby and the Forgotten Land, prévu pour le 25 mars, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, annoncé pour le printemps, et peut-être également sur Triangle Strategy, un jeu de Square Enix, mais publié par Nintendo.

Il faudra ensuite voir si certains jeux dont la sortie est prévue plus largement pour 2022, comme Splatoon 3, Bayonnetta 3 et, bien sûr, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, se montreront le bout du nez. Qui sait!

En ce sens, notons que la suite de Breath of the Wild n’a toujours pas de nom et n’a pas donné de nouvelles depuis l’E3 2021 en juin dernier. Il y a donc encore beaucoup à dévoiler sur le prochain titre de la franchise. Est-ce que ça se fera mercredi? Il ne faut peut-être pas compter là-dessus, mais ce n’est pas non plus impossible.

Le Nintendo Direct de mercredi sera diffusé en direct dès 17h sur la chaîne YouTube de Nintendo.

s

s