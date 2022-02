Hello Neighbor 2 annoncé pour PS4 et PS5

C'est officiel, Hello Neighbor 2 sortira sur les consoles PS4 et PS5!

Il s'agit de la suite du très populaire titre d'horreur Hello Neighbor, un jeu qui a connu un vrai succès viral il y a de ça quelques années. Le jeu avait été particulièrement populaire auprès de célèbres youtubeurs, en raison des réactions fortes et sursauts qu'il causait.

tinyBuild Games a profité du dévoilement PS4 et PS5 pour partager un nouvel aperçu de Hello Neighbor 2, qui sera vraisemblablement aussi terrifiant que son prédécesseur.

Bande-annonce PS4/PS5 Hello Neighbor 2

En plus, ceux qui précommandent le jeu pourront profiter de la beta, qui sortira le 7 avril 2022. C'est peut-être une bonne idée, car une date de sortie officielle du jeu complet n'a pas encore été annoncée. Alors, profitons de la beta le plus tôt possible!

« Dans Hello Neighbor 1, votre objectif était plutôt simple ; vous introduire dans le sous-sol de votre voisin glauque pour découvrir ce qu’il cache, mais que s’est-il passé ensuite ? Dans Hello Neighbor 2, vous jouerez Quentin, un journaliste qui enquête sur une série de disparitions en ville. Y compris celle de Nicky Roth, le protagoniste original de Hello Neighbor. Assurez-vous de mettre vos chaussures les plus confortables, votre voyage vous entraînera bien au-delà du sous-sol et vous forcera à arpenter le tout nouveau monde ouvert de Raven Brooks pour obtenir votre scoop! », peut-on lire sur le blogue de PlayStation.

Il y aura donc plus d'un personnage étrange à surveiller cette fois-ci. Chaque nouveau voisin dispose maintenant d'une IA et d'attitudes différentes. Ça fait beaucoup de gens auxquels il faudra probablement s'échapper...!

À noter que Hello Neighbor 2 sortira également sur Xbox Series X/S, Xbox One et PC!

À VOIR AUSSI

s