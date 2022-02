Obi-Wan Kenobi: Disney+ dévoile enfin la date de sortie de la série

Fan de « Star Wars » ? Préparez-vous ! La Force sera bientôt de retour avec « Obi-Wan Kenobi ». Disney+ a enfin annoncé la date de sortie de la mini-série tant attendue sur le Jedi. Une date spéciale qui fait un joli clin d'oeil aux fans de la saga.

Il y a du nouveau dans le monde de « Star Wars ». Après les séries « The Mandalorian » et « Le Livre de Boba Fett », c'est le personnage d'Obi-Wan Kenobi qui sera à l'honneur sur Disney+ avec son propre spin-off. La plateforme de diffusion de Mickey a enfin dévoilé la date de l'une des séries les plus attendues de 2022. Rendez-vous le 25 mai prochain pour découvrir la mini-série intitulée « Obi-Wan Kenobi », qui sera diffusée sur Disney+. Une date importante pour les fans de la saga, puisqu'elle marquera les 45 ans de la sortie au cinéma du tout premier film, « Star Wars, épisode IV: Un nouvel espoir », sorti le 25 mai 1977 aux États-Unis.

Six épisodes composeront la nouvelle mini-série « Obi-Wan Kenobi ».

Le spin-off se déroulera dix ans après les événements du film « Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith », sorti en 2005 au cinéma. L'acteur Ewan McGregor reprendra son sabre laser pour incarner le mythique Obi-Wan Kenobi, exilé sur la planète Tatooine après son combat contre Anakin Skywalker et la chute de la République galactique.

Hayden Christensen sera lui aussi de retour dans la peau du terrible Darth Vader. Le Jedi et l'ancien Padawan devraient une nouvelle fois s'affronter pour le plus grand bonheur des fans.

Du côté du reste de la distribution, l'acteur australien Joel Edgerton reviendra également en tant qu'Owen Lars, le demi-frère d'Anakin Skywalker, alias Darth Vader. Ce dernier avait déjà tenu ce rôle dans le film « Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith » il y a 17 ans sur grand écran. L'acteur Ruper Friend, que l'on a découvert dans la série « Homeland », incarnera quant à lui le Grand Inquisiteur.

