Corsair: 30 % de rabais sur le clavier de jeu mécanique K70 RGB MK.2 RAPIDFIRE

Le Corsair K70 RGB MK.2 RAPIDFIRE, l’un des meilleurs claviers de jeu mécaniques sur le marché, est en solde pour un temps limité, bénéficiant d'un rabais de 30 %.

Ce clavier mécanique haut de gamme est conçu pour endurer des tonnes de sessions de jeu intensives! Équipé d'un cadre en aluminium durable et léger et d’interrupteurs Cherry MX Speed, le Corsair K70 MK.2 RAPIDFIRE bénéficie de la fiabilité et de la précision que tout joueur PC recherche.

Acclamé par la critique et les utilisateurs comme l’un des meilleurs claviers sur le marché, le Corsair K70 MK.2 RAPIDFIRE, habituellement affiché à 239,99 $, est en vente à 169,99 $.

Pour profiter de cette aubaine, c’est par ici.

