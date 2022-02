Médias sociaux: Twitter identifiera les «bons robots» sur son réseau

En septembre dernier, Twitter avait lancé ce label pour aider les utilisateurs à identifier les comptes robotisés ou automatisés des autres abonnés en chair et en os et pour aussi donner un coup de pouce de légitimité aux «bons robots».

Ce qui est nouveau aujourd’hui est que Twitter annonce que le label est déployé à l’échelle internationale.

Selon Twitter, ce label fournira aux abonnés plus de détails sur un compte robotisé (bot) et son objectif. Le réseau espère que cela aidera les gens à décider quels comptes ils souhaitent suivre et s’engager, tout en ajoutant une couche de confiance et de transparence.

Depuis 2020, Twitter impose aux détenteurs de comptes robotisés (aussi appelés comptes zombies) d’indiquer qu’ils ne sont pas gérés manuellement par quelqu’un. En vertu de cette règle, les opérateurs de ces comptes robots doivent également afficher le nom du propriétaire.

Aider les «bons robots»

Cette démarche par Twitter vise essentiellement à rehausser la valeur des comptes robotisés dont l’image souffre d’une connotation négative.

Ces étiquettes de «bons robots», qui avaient été testées avec un petit groupe, sont désormais accessibles publiquement à tous les titulaires de comptes automatisés.

Ainsi, sous le nom du compte et le nom d’utilisateur, une petite icône de robot apparaît à côté des mots «automatisé par» (ou Automated by en anglais)», suivis du nom de l’opérateur du compte. Par ailleurs, l’objectif du robot doit être indiqué dans la bio du compte Twitter.

Mais il y a les «mauvais robots»

Ce label ne change pas grand-chose au problème des mauvais robots qui diffusent des pourriels comme la promotion de cryptomonnaies, ou pire encore, ceux qui tentent d’influencer l’électorat à l’approche d’élections.

Concrètement, les bons robots auront l’occasion de bien s’identifier, mais pas les mauvais. La tâche de séparer le bon grain de l’ivraie incombera aux utilisateurs qui devront comme avant dénoncer les comptes qui violent les politiques de Twitter.

La fonctionnalité est disponible aujourd'hui pour les comptes automatisés qui utilisent l'interface de programmation (API) de Twitter. Mais Twitter précise qu'il n'y a pas de vérification du système pour le moment.

Pour en savoir davantage, Twitter explique ici sur son Centre d’assistance les libellés relatifs aux comptes automatisés.

