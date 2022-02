Le premier jeu du créateur d'It Takes Two est gratuit pour la prochaine semaine

Vous aussi, vous avez adoré le monde fantastique d’It Takes Two? Eh bien, voilà l’occasion de découvrir gratuitement Brothers: A Tale of Two Sons, le premier jeu dirigé par son créateur Josef Fares.

Le titre, paru en 2013, est offert sans frais en version PC sur l’Epic Games Store, et ce, jusqu’au 24 février à 11h. Il est possible de le télécharger dès maintenant. Pour ce faire, il suffit de se créer un compte gratuit sur la plateforme d’Epic. Par la suite, vous pourrez conserver le jeu pour toujours dans votre collection.

Contrairement à It Takes Two et A Way Out, le titre précédent de Fares, Brothers: A Tale of Two Sons n’est pas un jeu qui se joue à deux. Cependant, le premier opus du créateur suédois mise tout de même sur la coopération, alors que vous devrez contrôler simultanément deux protagonistes, chacun avec un stick analogique. Il faudra alors user de logique et de stratégie pour résoudre plusieurs énigmes et combattre différents boss.

Brothers: A Tale of Two Sons raconte l’histoire de deux jeunes frères qui partent ensemble à l’aventure, dans un monde habité par les orcs et les trolls, pour trouver un remède qui soignera leur père, gravement malade.

Pour télécharger gratuitement Brothers: A Tale of Two Sons sur l’Epic Games Store, c’est par ici!

