Snapchat permettra bientôt de changer son nom d'utilisateur, voici comment

Si votre pseudonyme sur Snapchat vous embarrasse, bonne nouvelle, vous pourrez bientôt y remédier. Snapchat cède enfin à l'une des options les plus demandées par ses usagers: la modification du nom d'utilisateur. Voici la marche à suivre.

• À lire aussi: Menacé par la comète TikTok, Facebook peine à séduire chez les jeunes

• À lire aussi: Pour la première fois en 18 ans, Facebook voit le nombre de ses abonnés diminuer

Votre pseudonyme sur Snapchat ne correspond plus à vos goûts ? Pas de soucis, le réseau social va enfin permettre de le modifier et ce, sans perdre votre compte. La plateforme d'Evan Spiegel a annoncé le déploiement d'une nouvelle option. Dès le 23 février prochain, les utilisateurs de Snapchat pourront changer leur nom d'utilisateur tout en conservant la totalité de leurs paramètres.

Ce changement n'affectera pas le score Snap, le code Snap, la liste d'amis ou encore les «memories», les anciens contenus de l'utilisateur. Seul le nom d'utilisateur sera modifié. Cette fonctionnalité sera aussi bien disponible sur l'application sous iOS que sur Android. En Australie, les utilisateurs avaient eu déjà accès à cette nouveauté.

Si cette option est une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui ont envie de changement, Snapchat ne permettra de le modifier qu'une fois par an. Les usagers ne pourront pas non plus choisir un nom d'utilisateur ayant déjà été utilisé par eux-mêmes ou par n'importe quel autre abonné, rendant ainsi les anciens noms d'utilisateurs irrécupérables. Un moyen d'éviter les abus sur la plateforme.

Pour avoir accès à cette option, les utilisateurs devront suivre plusieurs étapes :

Cliquez sur l'icône Bitmoji pour accéder au profil Cliquez sur l'icône "roue dentée" pour accéder aux paramètres Appuyez sur "Nom d'utilisateur", juste en dessous de "Nom", et sélectionnez "Modifier le nom d'utilisateur" marqué en bleu Cliquez sur continuer sur la fenêtre contextuelle pour finaliser la modification

s

s