Flight Simulator: le joystick et le quadrant des gaz TCA Airbus de Thrustmaster en solde

Pour un temps limité, économisez sur le joystick et le quadrant des gaz édition TCA Airbus de Thrustmaster, l'ensemble parfait pour Flight Simulator et autres simulateurs de vol.

Ces modèles en particulier de Thrustmaster ont reçu d’excellentes critiques et sont généralement bien appréciés par la communauté de pilotes virtuels.

Cette réplique officielle des contrôleurs qu’on peut trouver dans les avions de ligne Airbus est une solution complète offerte par Thrustmaster. Le manche à balai comprend quatre boutons interchangeables sur le haut du joystick, 12 boutons personnalisables et une manette de gaz intégrée.

Le quadrant des gaz comporte deux axes de navigation et 16 boutons et contrôleurs pour une multitude de manœuvres au décollage, en vol, à l’atterrissage et sur le sol.

L’ensemble est habituellement à 269,99 $. Toutefois, en achetant le joystick et le quadrant des gaz séparément, il sera possible d’économiser sur le prix total, le tout revenant à 259,98$. Les offres se terminent le 26 février 2022, alors faites vite!

Pour commander le joystick et quadrant des gaz:

