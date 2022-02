Steam Next Fest: des centaines de démos gratuites à tester pendant 7 jours

Du 21 au 28 février, les gamers pourront découvrir des jeux indépendants à venir lors du Steam Next Fest (Steam Néo Fest en français) qui se déroulera en direct de la boutique en ligne.

Au menu, des centaines de démos gratuites à essayer et des diffusions en direct avec les développeurs à regarder. Dans la plupart des cas, ce sont les équipes de développement elles-mêmes qui jouent à leur jeu et répondent à vos questions!

Parmi les jeux qu’on peut essayer et ajouter à sa liste de souhaits, on retrouvera une très grande variété de jeux indie, comme The Wandering Village, Thief Simulator 2, Hell Pie et plus encore.

Les célébrations du Steam Next Fest sont déjà commencées et se dérouleront jusqu’au 28 février prochain. Un événement à ne pas manquer!

Pour consulter la programmation du festival et voir la liste des démos à essayer, rendez-vous sur le site de Steam.

