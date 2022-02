15 films d’action à voir et revoir pour les fans de John Wick

Vous connaissez toutes les scènes des trois premiers volets de John Wick par cœur et n’en pouvez plus d’attendre le quatrième? Rassurez-vous, même si Keanu Reeves est effectivement un demi-dieu, ce n’est pas la seule franchise d’action qui vaut le coup d’être regardée encore et encore.

Certes, ce ne sont peut-être pas tous les héros qui collent des raclées à grands coups de crayon de plomb, mais cela ne veut pas non plus dire qu’ils ne sont pas capables de se battre! Et si John Wick a redonné ses lettres de noblesse au genre cinématographique en 2014, plusieurs autres films d’action ont inspiré le long-métrage... ou marché depuis dans ses traces.

Alors, mettez votre plus beau costume noir et assoyez-vous sur votre sofa en compagnie de votre chiot, mais pas trop confortablement, parce que vous risquez d’être sur le bout de votre siège plus souvent qu’autre chose avec ces 15 suggestions de films bourrés d’action!

Nobody (2021)

IMDb: 7,4/10 | Rotten Tomatoes: 84 %

Avec Bob Odenkirk, Connie Nielsen, RZA, Christopher Lloyd et Aleksey Serebryakov

Après un braquage à domicile, Hutch Mansell, qui mène une vie paisible et un brin ennuyeuse, décide de prendre les armes et de se venger, s’attirant la foudre d’un baron de la drogue. Mais est-ce que Hutch est vraiment un «nobody»? Telle est la question!

The Equalizer (2014)

IMDb: 7,2/10 | Rotten Tomatoes: 60 %

Avec Denzel Washington, Chloë Grace Moretz, Marton Csokas, David Harbour, Bill Pullman et Melissa Leo

Un homme au passé trouble, qui tente de refaire sa vie, a recours une nouvelle fois à la violence afin d’extirper une adolescente des griffes de gangsters russes. Un Denzel Washington menaçant comme jamais.

Jack Reacher (2012)

IMDb: 7/10 | Rotten Tomatoes: 63 %

Avec Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins et Werner Herzog

Jack Reacher, un ancien enquêteur de l’armée américaine, est appelé à se pencher sur une fusillade qui a fait cinq morts à la demande du suspect, un ex-tireur d’élite militaire. Une bonne dose de Tom Cruise, qui exécute encore une fois ses propres cascades.

The Bourne Identity (2002)

IMDb: 7,9/10 | Rotten Tomatoes: 84 %

Avec Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen et Brian Cox

Repêché par un bateau de pêche, un homme ne se souvient absolument de rien, pas même de sa propre identité. Il tente de faire la lumière sur son passé et, surtout, pourquoi il est pourchassé par de dangereux assassins. Beaucoup d’action, mais aussi un excellent film.

Atomic Blonde (2017)

IMDb: 6,7/10 | Rotten Tomatoes: 79 %

Avec Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman et Eddie Marsan

L’espionne du MI6 Lorraine Broughton, l’une des meilleures du service britannique, est envoyée à Berlin, alors que le mur qui déchire la ville en deux est sur le point de tomber. Sur place, elle doit retrouver d’importants documents, tout en enquêtant sur le meurtre d’un collègue.

Logan (2017)

IMDb: 8,1/10 | Rotten Tomatoes: 94 %

Avec Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen, Richard E. Grant et Boyd Holbrook

Troisième film consacré à Wolverine, celui-ci prend une approche plus sombre et profonde, réussissant à convaincre autant les fans que les critiques. L’histoire met en scène un Logan âgé, dans un futur où les mutants sont en voie d’extinction, alors que celui-ci doit protéger une jeune mutante poursuivie par de dangereux individus.

Taken (2008)

IMDb: 7,8/10 | Rotten Tomatoes: 59 %

Avec Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Jansse et Leland Orser

Un ex-agent de la CIA part à la recherche de sa fille, qui, lors d’un voyage en Europe, s’est fait enlever par des trafiquants sexuels. Il n’arrêtera devant rien, et surtout pas l’usage de la violence, pour sauver cette dernière. Pour Liam Neeson, le long-métrage a marqué un moment tournant dans sa carrière, menant à plusieurs autres rôles dans des films d’action.

Drive (2011)

IMDb: 7,8/10 | Rotten Tomatoes: 93 %

Avec Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston, Albert Brooks, Christina Hendricks, Ron Perlman et Oscar Isaac

À mi-chemin entre le drame et le film d’action, Drive raconte l’histoire d’un mécanicien et cascadeur d’Hollywood, qui devient pilote de fuite la nuit pour des criminels. Il se retrouve toutefois pris dans un incroyable engrenage de violence lorsqu’il décide d’aider sa voisine et son jeune fils.

True Lies (1994)

IMDb: 7,2/10 | Rotten Tomatoes: 69 %

Avec Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Tom Arnold, Bill Paxton, Tia Carrere et Art Malik

Le bon Arnold fait de nouveau équipe avec le légendaire James Cameron dans ce long-métrage devenu culte, mêlant action et comédie. Harry Tasker est un brillant agent secret à la poursuite de terroristes, qui se fait passer pour un représentant informatique aux yeux de sa famille. Il voit toutefois sa vie se compliquer terriblement lorsqu’il découvre que sa femme entretient peut-être une relation avec un vendeur de voitures usagées... qui dit être un espion.

The Night Comes for Us (2018)

IMDb: 7/10 | Rotten Tomatoes: 91 %

Avec Iko Uwais, Joe Taslim, Julie Estelle et Zack Lee

De retour d’un voyage à l’étranger, l’homme de main Ito se retrouve pris au centre d’une insurrection dans sa famille criminelle. Production américano-indonésienne, The Night Comes for Us est aussi stylisé qu’il est sanglant.

Léon: The Professional (1994)

IMDb: 8,5/10 | Rotten Tomatoes: 73 %

Avec Jean Reno, Natalie Portman, Gary Oldman et Danny Aiello

Autre film culte réalisé par Luc Besson, Léon: The Professional met en vedette Jean Reno dans le rôle d’un tueur à gages qui prend malgré lui sous son aile la jeune Mathilda, dont la famille a été tuée par un agent corrompu. C’est aussi l’occasion de voir les débuts de la carrière d’actrice de Natalie Portman, en plus d’un Gary Oldman complètement dément.

Kill Bill: Volume I et II (2003-2004)

IMDb: 8,1/10 et 8/10 | Rotten Tomatoes: 85 % et 84 %

Avec Uma Thurman, Vivica A. Fox, David Carradine, Michael Madsen, Daryl Hannah et Lucy Liu

L’explosive saga de Quentin Tarantino a marqué le monde du cinéma d’action avec ses effluves d’hémoglobine, sa trame scénaristique inspirée et l’interprétation plus grande que nature d’Uma Thurman. L’actrice américaine y incarne la Mariée, une ex-tueuse dont le mariage est transformé en un véritable massacre par un groupe d’assassins avec lequel elle travaillait jadis. Une fois remise sur pied, elle se lance donc dans une grande et sanglante quête de vengeance.

Oldboy (2003)

IMDb: 8,4/10 | Rotten Tomatoes: 81 %

Avec Choi Min-sik, Yoo Ji-tae, Kang Hye-jung et Kim Byeong-ok

Enlevé et emprisonné pendant 15 ans, Oh Dae-su est soudainement relâché, puis invité à retrouver son ravisseur dans un court laps de temps. La conséquence, sinon, sera lourde. Classique du cinéma coréen, Oldboy a été décoré à Cannes, en plus d’inspirer plusieurs films modernes de vengeance.

Man on Fire (2004)

IMDb: 7,7/10 | Rotten Tomatoes: 39 %

Avec Denzel Washington, Dakota Fanning, Christopher Walken, Radha Mitchell, Marc Anthony et Giancarlo Gioannini

Un ancien agent de la CIA, John Creasy, devient garde du corps pour une jeune enfant de neuf ans, fille d’un riche homme d’affaires. Lorsque celle-ci se fait kidnapper, Creasy, incarné par un Denzel Washington très en colère, fait tout en son pouvoir pour s’en prendre aux responsables et venger la famille.

