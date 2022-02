Elden Ring: la nouvelle bande-annonce dévoile l’étrange monde qui nous attend [VIDÉO]

Bandai Namco dévoile la bande-annonce de lancement et offre un avant-goût de ce qui nous attend dans le monde épique d’Elden Ring, incluant des boss dignes de FromSoftware.

• À lire aussi: Attention: des spoilers d’Elden Ring circulent déjà sur le web

• À lire aussi: Elden Ring: les configurations minimales et recommandées sur PC dévoilées par FromSoftware

D'après cette plus récente vidéo, FromSoftware nous promet des sensations fortes, des paysages à couper le souffle, mais surtout des monstres plus étranges et plus violents que ceux qu’on aurait déjà croisés dans n’importe quel «souls-like».

Au menu, des dragons, des serpents, des créatures à multiples pattes et des chevaliers sombres. Toutefois, parmi tous les boss et ennemis montrés, celui qui saute le plus aux yeux est bien sûr la crevette géante qui empale à multiples reprises notre personnage. Un monstre qui peut sembler familier pour ceux qui ont joué à Dark Souls 3.

On ne sait pas si la bande-annonce nous a présenté des boss principaux ou s'il s'agit de de « petits » boss de zone éparpillés un peu partout dans l'entre-terre d’Elden Ring. Chose certaine, on le découvrira très bientôt.

Surprise pour les joueurs PC

Bandai Namco a dévoilé les heures de sortie mondiales d’Elden Ring et une surprise attend les joueurs qui ont acheté le jeu sur PC. Selon les fuseaux horaires, certains joueurs sur PC auront la chance de découvrir Elden Ring 6 heures plus tôt que la version sur console, comme le démontre l’image partagée par Bandai Namco. Ce sera notamment le cas pour les joueurs au Québec.

Worldwide ELDEN RING Release Schedule.

So that you may know, and in knowing, plan your actions.



Pre-Order #ELDENRING: https://t.co/PTkxSAMqvh pic.twitter.com/232JKw37k4 — ELDEN RING (@ELDENRING) February 21, 2022

Entre-temps, la compagnie japonaise a aussi déclaré que le jeu est désormais prétéléchargeable pour les joueurs Xbox. Ceux sur PlayStation et PC pourront précharger Elden Ring 48 heures avant sa sortie, heure locale.

Après des années d'attente et un mois de retard additionnel, on peut enfin dire que le nouveau jeu de FromSoftware verra bel et bien le jour et sortira officiellement le 25 février sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et PC.

Il est d’ailleurs encore temps de précommander le jeu en ligne, s’assurer de le prétélécharger à temps pour sa sortie et ainsi éviter les longs temps de téléchargement.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s