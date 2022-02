Les Expo-sciences Hydro-Québec reviennent pour une 62e édition en virtuel

Le Réseau Technoscience et ses organismes régionaux ont inauguré, mardi matin, la 62e édition des Expo-sciences Hydro-Québec. Au programme: les enjeux environnementaux, les maladies rares, es phénomènes sociaux, l’utilisation des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle et plus encore.

• À lire aussi: L’éditeur de jeux vidéo Behaviour nommé l’un des meilleurs employeurs à Montréal et meilleur lieu de travail hybride

• À lire aussi: Steam Next Fest: des centaines de démos gratuites à tester pendant 7 jours

L’édition de cette année sera, une fois de plus, majoritairement en ligne.

Les événements du volet secondaire et collégial se tiendront virtuellement. En mars prochain, lors des douze finales régionales de ces volets, les visiteurs pourront découvrir les projets scientifiques dans le confort de leur maison. La grande finale québécoise, quant à elle, se tiendra virtuellement du 22 au 25 avril 2022. Pour visiter les finales virtuelles, les visiteurs sont invités à se rendre sur le site du Réseau Technoscience tout à fait gratuitement.

Les jeunes au primaire seront aussi à l’honneur cette année. En effet, en mai 2022, les finales régionales du volet primaire pourraient se tenir en présentiel, selon les informations transmises par communiqué. Le Réseau et ses organismes régionaux surveilleront l’évolution de la situation de près.

« Depuis 1960, les Expo-sciences ont marqué le cheminement scolaire d’innombrables Québécoises et Québécois », souligne Claudine Bouchard, vice-présidente exécutive – TransÉnergie et équipement à Hydro-Québec. « Je suis fière de me joindre de nouveau à vous pour cette compétition enlevante, qui fait rayonner à l’échelle du Québec le talent de nos jeunes, en plus de les aider à développer des compétences et des habiletés qui leur serviront à façonner la société de demain. »

Pour assister aux finales régionales, à la grande finale et pour plus d’informations sur les Expo-sciences, on vous invite à visiter technoscience.ca. Un événement à ne pas manquer!

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s