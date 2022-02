PlayStation VR2: voici les premières images du nouveau casque

Un peu moins d’un an après avoir levé le voile sur les manettes de son prochain système PlayStation VR2, Sony présente ce mardi de premières images du casque de réalité virtuelle qui complétera l’ensemble.

Blanc et noir, le périphérique reprend le langage visuel de la PlayStation 5, alors que les contrôleurs, qui portent le nom de «Sense», ont aussi été mis à jour pour s’agencer avec le casque. De symboles PlayStation miniatures ornent également l’avant et l’arrière du casque PS VR2, comme c’est le cas sur la console et sa manette DualSense.

Image courtoisie Sony

En ce qui concerne le design du casque PS VR2, Sony dit avoir «porté une attention particulière à l’ergonomie» de celui-ci, s’assurant qu’il pouvait être confortable, peu importe la grandeur de la tête de celle ou celui qui le porte.

Encore une fois, la sangle arrière est ajustable, mais quelques autres améliorations ont aussi été apportées à la construction du nouveau casque de réalité virtuelle de PlayStation. Il y a notamment désormais une molette pour ajuster la distance des lentilles entre les yeux de l’usager, de même qu’une réduction globale du poids de l’appareil.

Image courtoisie Sony

Aussi, un nouveau système de ventilation intégré a été greffé au casque PS VR2. Le concepteur artistique Yujin Morisawa dit s’être inspiré des grilles d’aération de la PS5, en implémentant la fonctionnalité dans «un petit espace entre le haut et la surface à l’avant de la visière-écran».

«Nos ingénieurs ont eu cette idée pour améliorer la ventilation et éviter la formation de buée sur les lentilles, ce qui offrira aux joueurs une meilleure immersion dans leurs jeux VR. J’ai travaillé sur de nombreux designs avant de parvenir au résultat final», a affirmé le concepteur dans un billet de blogue.

Comme mentionné précédemment, rappelons que le système PS VR2 doit offrir une résolution 4K HDR, un suivi amélioré basé sur un système de caméra intégré au casque et de toutes nouvelles manettes qui reprendront les technologies de la DualSense, comme le retour haptique et les gâchettes adaptatives. Le système sera par ailleurs relié à la PS5 par un seul fil.

Il n’y a toujours pas de date de sortie d’annoncée pour le PS VR2, mais Sony affirme que des kits de développement pour le système sont «déjà entre les mains des créateurs de jeu».

