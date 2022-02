Pokémon Trading Card Game Live: la version bêta maintenant disponible

La version bêta limitée du nouveau jeu de cartes Pokémon Trading Card Game Live est maintenant en ligne au Canada sur quelques plateformes.

Il est possible de télécharger le jeu de cartes via le site officiel sur Android, MacOS et Windows PC. Seule la plateforme iOS n’a pas encore accès au jeu, mais ça ne devrait pas tarder. Pour le moment, seuls les joueurs canadiens ont la chance d'essayer le nouveau jeu de cartes à collectionner.

Pokémon Trading Card Game Live permet aux utilisateurs de défier d’autres joueurs dans le monde par des matchs de cartes à collectionner Pokémon.

L’application nous propose d’abord de créer notre avatar, puis ensuite nous donne accès à de nombreuses cartes pour notre futur deck de combat. Les joueurs pourront aussi dépenser des Crystals (la monnaie virtuelle) pour se procurer des objets, comme des packs de cartes virtuelles.

Cette nouvelle application remplacera, dans le futur, Pokémon Trading Card Game Online. Toutefois, les joueurs qui ont des collections sur l’ancienne application pourront les migrer vers Pokémon Trading Card Game Live lors de la première connexion.

La date du lancement officiel de Pokémon Trading Card Game Live n’a pas encore été dévoilée, mais, selon Pokémon, les serveurs de Pokémon Trading Card Game Online fermeront un peu avant l’arrivée de la nouvelle application.

