Netflix: voici les films et séries qui arrivent en mars 2022

Après un mois de février légèrement plus tranquille, Netflix fait le plein de nouveautés de qualité en mars au Canada, autant en matière de films, de séries que de documentaires.

Parmi les nouvelles productions originales du diffuseur américain, on note entre autres la très attendue deuxième saison de Bridgerton, le film de science-fiction The Adam Project avec Ryan Reynolds, la quatrième saison de la série documentaire Drive to Survive sur la Formule 1, de même que Human Resources, un spin-off de l’hilarante série animée Big Mouth.

Par ailleurs, Netflix voit aussi l’arrivée en mars de plusieurs films classiques, peut-être un peu moins récents, mais assurément marquants, comme Lock, Stock, and Two Smoking Barrels, Fear and Loathing in Las Vegas, Liar Liar, Mad Max: Fury Road ou encore The Last Samurai.

Bref, il y en a pour tous les âges et tous les goûts!

Voici donc ce qui arrive sur Netflix Canada en mars:

1er mars

The Guardians of Justice (production originale de Netflix)

Worst Roommate Ever (production originale de Netflix)

The Breakfast Club

Bridget’s Jones Diary

Chalet Girl

Dead Man Down

Fear and Loathing in Las Vegas

Girl with the Pearl Earring

Leap Year

Liar Liar

Lock, Stock, and Two Smoking Barrels

Merci pour tout

Secretary

She’s All That

Ted

2 mars

Against The Ice (production originale de Netflix)

The Pirates: The Last Royal Treasure (production originale de Netflix)

Savage Rhythm (production originale de Netflix)

3 mars

He-Man and the Masters of the Universe: saison 2 (production originale de Netflix)

Midnight at the Pera Palace (production originale de Netflix)

The Parisian Agency: Exclusive Properties: saison 2 (production originale de Netflix)

Surviving Paradise: A Family Tale (production originale de Netflix)

The Weekend Away (production originale de Netflix)

Whindersson Nunes: My Own Show (production originale de Netflix)

4 mars

The Invisible Thread (production originale de Netflix)

Lies and Deceit (production originale de Netflix)

Meskina (production originale de Netflix))

Making Fun (production originale de Netflix)

Pieces of Her (production originale de Netflix)

6 mars

Shameless (É.-U.): saison 11

8 mars

An Astrological Guide for Broken Hearts: saison 2 (production originale de Netflix)

Autmn Girl (production originale de Netflix)

Last One Standing (production originale de Netflix)

Taylor Tomlinson: Look At You (production originale de Netflix)

9 mars

The Andy Warhol Diaries (production originale de Netflix)

The Bombardment (production originale de Netflix)

Byron Baes (production originale de Netflix)

Queer Eye Germany (production originale de Netflix)

The Last Kingdom: saison 5 (production originale de Netflix)

10 mars

Karma’s World: saison 2 (production originale de Netflix)

Kotaro Lives Alone (production originale de Netflix)

Love, Life and Everything in Between (production originale de Netflix)

11 mars

The Adam Project (production originale de Netflix)

The Flash: saison 8

Formula 1: Drive to Survive: saison 4 (production originale de Netflix)

Life After Death with Tyler Henry (production originale de Netflix)

Once Upon a Time...Hapily Ever After (production originale de Netflix)

13 mars

The Last Samurai

Mad Max: Fury Road

Wedding Crashers

15 mars

Adam by Eve: A live in Animation (production originale de Netflix)

Catherine Cohen: The Twist...? She’s Gorgeous (production originale de Netflix)

Marilyn’s Eyes (production originale de Netflix)

One Piece Film: Strong World

Team Zenko Go (production originale de Netflix)

16 mars

Pedal to Metal (production originale de Netflix)

Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitive (production originale de Netflix)

Hei$t: The Great Robbery of Brazil’s Central Bank (production originale de Netflix)

17 mars

Rescued by Ruby (production originale de Netflix)

Soli (production originale de Netflix)

18 mars

Alessandro Cattelan: One Simple Question (production originale de Netflix)

Animal: saison 2 (production originale de Netflix)

Black Crab (production originale de Netflix)

Cracow Monsters (production originale de Netflix)

Eternally Confused and Eager for Love (production originale de Netflix)

Human Resources (production originale de Netflix)

Is It Cake? (production originale de Netflix)

Light the Night: partie 3 (production originale de Netflix)

Standing Up (production originale de Netflix)

Top Boy: saison 2 (production originale de Netflix)

Windfall (production originale de Netflix)

Without Saying Goodbye (production originale de Netflix)

Young Famous & African (production originale de Netflix)

19 mars

The Invisible Man

21 mars

In Good Hands (production originale de Netflix)

22 mars

Jef Foxworthy: The Good Old Days (production originale de Netflix)

The Principles of Pleasure (production originale de Netflix)

23 mars

The Wedding Year

24 mars

Love Like the Falling Petals (production originale de Netflix)

25 mars

Bridgerton: saison 2 (production originale de Netflix)

Transformers: BotBots (production originale de Netflix)

29 mars

Thermae Romae Novae (production originale de Netflix)

Mighty Express: saison 6 (production originale de Netflix)

Mike Epps: Indiana Mike (production originale de Netflix)

30 mars

All Hail (production originale de Netflix)

Trust No One: The Hunt for the Crypto King (production originale de Netflix)

31 mars

A Walk Among the Tombstones

Casual: saisons 1-4

Like a Boss

Super PupZ (production originale de Netflix)

Quelque part en mars

800 Meters (production originale de Netflix)

Tomorrow (production originale de Netflix)

Productions qui quittent Netflix Canada en mars

Broadchurch: saisons 1-3 (4 mars)

Twilight (4 mars)

The Twilight Saga: New Moon (4 mars)

The Twilight Saga: Eclipse (4 mars)

The Twilight Saga: Breaking Dawn: Part 1 (4 mars)

The Twilight Saga: Breaking Dawn: Part 2 (4 mars)

T2 Transpotting (11 mars)

Scream Queens: saisons 1-2 (19 mars)

