10 jeux indépendants à surveiller en 2022

Les jeux indépendants prennent de plus en plus d'espace dans le monde du jeu vidéo. Auparavant, il fallait surtout un PC pour découvrir les titres indépendants les plus populaires, mais maintenant, une bonne partie d'entre eux sortent également sur consoles.

2021 fut riche en jeux indie, et 2022 s'annonce toute aussi merveilleuse. Voici donc les 10 jeux indépendants à surveiller cette année!

Stray

Sortie: 2022 sur PC, PS4 et PS5

Dans Stray, vous incarnez un chat à la troisième personne. En plus d’être blessé, vous êtes séparé de votre famille et devrez survivre dans un environnement hostile. Une date de sortie n’a pas encore été confirmée, mais le jeu devrait voir le jour tôt en 2022.

Somerville

Sortie: 2022 sur PC, Xbox One, Xbox Series X/S

Dans le sombre Somerville, le joueur contrôle une famille à la suite d’un événement post-apocalyptique sur Terre. Vous allez devoir guider vos personnages à travers des ruines, tout en évitant des attaques d’extraterrestres. Le jeu a été conçu par Jumpship, un studio fondé par les anciens fondateurs de Playdead, le studio derrière Limbo et Inside. On retrouve définitivement des éléments semblables à ces deux excellents jeux dans Somerville, alors ça promet.

Planet of Lana

Sortie: 2022 sur PC, Xbox One, Xbox Series X/S

Planet of Lana nous semble tout simplement magnifique. Décrit comme une aventure de réflexion à l’allure de film, le jeu vous permettra d’explorer un monde coloré avec un fidèle compagnon à vos côtés. Mais plusieurs éléments seront contre vous!

Silt

Sortie: printemps 2022 sur PC

Dans Silt, qui nous rappelle beaucoup Limbo avec ses magnifiques graphismes, vous incarnez un plongeur qui devra résoudre des énigmes environnementales. Silt est décrit comme un « jeu d’exploration océanique surréaliste ».

Bear and Breakfast

Sortie: 2022 sur PC et Nintendo Switch

Dans Bear and Breakfast, vous incarnez un ours qui ouvre un bed and breakfast en pleine forêt. Cet adorable jeu de gestion risque de charmer les fans de Stardew Valley et Animal Crossing!

Terra Nil

Sortie: devrait sortir en 2022 sur PC

Au lieu de construire une ville, Terra Nil vous lance le défi de reconstruire l’écosystème. Transformez un territoire démoli en un paradis écologique!

Neon White

Sortie: 2022 sur PC et Nintendo Switch

Ce jeu d’Angel Matrix, édité par Annapurna Interactive, promet une aventure remplie d’action. Vous incarnez White, un assassin venant de l’enfer qui devra affronter d’autres tueurs de démons afin de pouvoir rester au paradis.

Turbo Kid

Sortie: 2022 sur PC et Nintendo Switch

Basé sur le film du même nom, Turbo Kid est un Metroidvania en pixel-art qui se traverse sur un BMX! Il s’agit d’un jeu conçu par le studio québécois Outerminds.

Cult of the Lamb

Sortie: 2022 sur PS4, PS5, XBox One, Nintendo Switch et PC

Le jeu Cult of the Lamb propulsera le joueur dans la peau d’un agneau possédé qui devra établir une secte. C’est un peu comme si Satan visitait votre île Animal Crossing!

Tunic

Sortie: 16 mars 2022 sur Xbox One, Xbox Series X/S et PC

Ce jeu, qui rend visiblement hommage à un autre héros portant une tunique verte, s’annonce franchement excellent. Guidez votre adorable renard dans une aventure isométrique remplie de puzzles et de combats.

