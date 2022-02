Elden Ring: Bandai Namco s’excuse pour les problèmes de performance

Malgré les critiques d'Elden Ring plus que favorables, les joueurs PC n’ont pas tous une bonne première impression du jeu de l'heure. Bandai Namco a ressenti la grogne de la communauté et a présenté ses excuses aux joueurs en colère.

Des problèmes de performance, notamment au niveau du framerate sur PC, sont les troubles qui sont les plus pointés du doigt par la communauté. De ce fait, le nouveau jeu de FromSoftware reçoit une évaluation «moyenne» sur Steam de la part des joueurs.

Bandai Namco est au courant des problèmes actuellement rencontrés par les joueurs sur PC et a tenu à s’excuser auprès de la communauté. « Nous rencontrons actuellement des problèmes qui empêchent le jeu de rouler correctement dans certaines conditions », peut-on lire sur leur blog. « Nous nous excusons pour tout inconvénient que cela pourrait causer et vous demandons votre patience. »

Bandai Namco a ensuite partagé une liste de problèmes sur lesquels les développeurs travaillaient.

Parmi ceux-ci, on retrouve notamment « le phénomène des framerates et d’autres problèmes liés aux performances en jeu». Bien que les équipes travaillent d’arrache-pied pour « améliorer le jeu afin qu'il puisse être joué confortablement sur divers environnements et plates-formes PC », Bandai Namco conseille tout de même de s’assurer que la mise à jour des pilotes graphiques soit faite.

Des correctifs pour le problème de souris trop sensible et Easy Anti-Cheat qui ne fonctionne pas lorsque le nom Steam comprend un caractère multi-octet (exemple: un kanji) seront déployés dans un futur proche, peut-on lire sur le blog.

Les joueurs sur PS5 ne sont pas épargnés

Dans la même publication, Bandai Namco fait aussi part des problèmes rencontrés sur PS5 qui concernent la sauvegarde des parties.

Selon ce que rapporte la compagnie japonaise, « si la console PS5 est éteinte de manière inattendue pendant que vous jouez à un jeu ou êtes en mode repos, les données peuvent ne pas être enregistrées correctement. »

En attendant qu’un correctif soit déployé, Bandai Namco recommande aux joueurs d'enregistrer manuellement en quittant le jeu régulièrement. Pour vous assurer que les données soient bien conservées, quittez le jeu « en ouvrant le menu système à l'aide du bouton OPTION et en sélectionnant "Quitter le jeu", puis appuyez sur le bouton ACCUEIL pour revenir à l'écran d'accueil de la PS5 et quitter l'application de jeu une fois. »

Aucune date n’a encore été dévoilée concernant le déploiement des correctifs, mais Bandai Namco invite tout de même la communauté à communiquer avec la compagnie si d’autres troubles surviennent.

