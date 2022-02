Vin Diesel a refusé de tourner dans le film des Foo Fighters

Vin Diesel aurait pu jouer dans Studio 666, le premier film des Foo Fighters. Mais comme l'a révélé Dave Grohl dans le Late Late Show, la vedette a estimé que le projet n'était pas pour lui.

Lors d'une apparition dans le Late Late Show avec James Corden, le rocker a fait la promotion du film d'horreur, qui suit les Foo Fighters alors qu'ils s'efforcent d'enregistrer leur dixième album dans un manoir d'Encino et qu'ils sont obligés de combattre des forces surnaturelles dans la maison.

Studio 666 inclut notamment des apparitions de Lionel Richie et Will Forte, mais la vedette de Fast and the Furious a décidé que le projet n'était pas pour lui.

« Une pauvre assistante de production a dû frapper à la porte de chaque maison du quartier et dire : "Hé, juste pour que vous sachiez, nous tournons un film dans la rue, alors n'appelez pas les flics, appelez-nous d'abord" », s'est-il souvenu. « Elle arrive donc à une porte et cette gentille femme lui dit : "Oh, c'est quoi ?" (L'assistant répond) "Oh, ce sont les Foo Fighters qui font un film d'horreur". Et la femme dit : "Oh, mon Dieu, on adore les Foo Fighters". Et c'était la femme de Vin Diesel », a-t-il ajouté.

L'assistante de production est retournée sur le plateau et a présenté l'idée à Dave Grohl, qui était d'accord. « Je lui ai dit : "Mec, si on fait jouer Vin Diesel dans ce film, ça fait 500 millions de dollars au box-office !" », s'est-il exclamé. Et de conclure : « On a essayé de le faire jouer dans le film, mais il a dit non. »

La sortie de Studio 666 est prévue pour ce vendredi aux États-Unis.