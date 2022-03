Tes compétences en jeux vidéo pourraient t’être utiles dans le monde du travail

Tu aimes les jeux vidéo avec des casse-têtes ou ceux qui demandent un bon sens spatial? Ou peut-être que les jeux de stratégie sont plus dans tes champs d'intérêt?

Tu n'y as peut-être jamais pensé, mais tes préférences et tes talents en jeux vidéo pourraient te servir concrètement dans ton futur emploi.

Le gouvernement du Québec a récemment produit une série de diffusions en direct avec des personnalités que tu connais probablement déjà très bien: MadameZoum, MahdiBa et Steelorse, afin de jaser des métiers d'avenir et de leur lien avec tes compétences en jeux vidéo.

Savais-tu que derrière chacune de tes passions se cache une foule d'options de métiers qui pourraient te permettre de t'épanouir?

Voici trois secteurs vraiment intéressants pour toi si tu raffoles de tout ce qui touche aux jeux vidéo:

Technologies de l'information (TI)

Getty Images/iStockphoto

Tu as bâti ton propre ordinateur de toutes pièces, tu aimes la conception graphique et tu adores le côté performance des jeux vidéo? Le secteur des technologies de l'information (TI) pourrait réellement t'intéresser. Et ça tombe bien, puisque le Québec est une plaque tournante dans ce secteur!

Tes compétences en informatique pourraient te servir dans une multitude de carrières, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, des arts numériques, de la conception Web ou des affaires électroniques et, évidemment, dans le monde du développement des jeux vidéo.

Pour en savoir plus, tu peux regarder la rediffusion de MadameZoum, Massi Mahiou et Yamlal Gotame sur les métiers en TI.

La construction

Getty Images

Tu adores créer des mondes virtuels (et y plonger pendant des heures)? Il y a de fortes chances que tu t’intéresses au secteur de la construction, où tu pourras travailler sur des infrastructures et des routes, développer le réseau de transport collectif ou même moderniser des bâtiments.

C'est aussi un milieu qui fait appel au travail d'équipe, alors c'est parfait pour ceux qui adorent se connecter pour une petite partie d'un jeu multijoueurs.

Les projets de construction, au Québec, peuvent être vraiment stimulants! Pour en savoir plus sur les différents métiers qui font partie de ce secteur, tu peux voir la rediffusion de MahdiBa, Livia Martin et David Girard.

Génie, architecture et mathématiques

Getty Images/iStockphoto

Si tu es passionné par la résolution d’énigmes, comme dans un jeu d'évasion, tu pourrais t'intéresser à tout ce qui touche le génie, l'architecture et les mathématiques. En effet, il y a une foule de métiers dans ces secteurs, parfaits pour ceux qui aiment planifier, analyser et résoudre des problèmes.

Par exemple, tu pourrais concevoir des plans et déterminer les travaux à réaliser en fonction des ressources, de la sécurité et de l’environnement, tout ça dans le but de bâtir des projets d’envergure. Excitant, non?

Pour en apprendre davantage, tu peux regarder la rediffusion animée par Steelorse, Livia Martin et Kathy Baig sur les métiers en génie.

Découvre les emplois d'avenir qui correspondent à tes compétences en jeux vidéo en visitant Québec.ca/emploisdavenir!