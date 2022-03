14 bébelles mignonnes de Kirby qu’on aimerait avoir

Impossible de résister au charme de Kirby! Pèse sur start a déniché quelques peluches et autres objets de collection qui sauront certainement réchauffer nos cœurs d’enfant.

Lorsqu’on pense à un personnage mignon, Kirby est souvent le premier nom qui nous vient en tête. Cette petite boule rose vole nos cœurs depuis bientôt 30 ans et le fera à nouveau le 25 mars avec la sortie de Kirby and the Forgotten Land, exclusif à la Nintendo Switch.

Voici donc quelques gugusses à collectionner qui trouveront certainement une place dans votre vie.

Une peluche mignonne de 14 cm

Courtoise Amazon

Livre d’art - Kirby: Art & Style Collection

Courtoise Amazon/Nintendo

Jeté en polar

Courtoise Amazon/Bioworld

Figurine à assembler

Courtoise Amazon/Bandai

Lot de 4 pendentifs en peluche

Courtoise Amazon

Waddle Dee en peluche

Courtoise Amazon

Peluche de Whispy Woods de 25,4 cm

Courtoise Amazon

Ensemble de 3 tasses en plastique

Courtoise Amazon

Ensemble de 3 boîtes «bento»

Courtoise Amazon

Bol à ramen avec baguettes

Courtoise Amazon

Casquette pour adulte

Courtoise Amazon

Bonnet pour chats (1 des 5 modèles mystères) - peut aussi servir pour petits chiens

Courtoise Amazon

Lit doux en peluche (pour chien, chat ou humain fatigué)

Courtoise Amazon

Sac à dos en peluche

Courtoise Amazon

