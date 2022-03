Brad Pitt produira la suite de Beetlejuice

Brad Pitt produira Beetlejuice 2.

La maison de production du comédien, Plan B Entertainment, a signé pour la suite des aventures du fantôme interprété par Michael Keaton dans le film original. Ce partenariat a été annoncé par The Ankler, et confirmé par Deadline.

Selon The Ankler, Michael Keaton et Winona Ryder feront leur retour dans le rôle-titre et dans celui de Lydia Deetz, respectivement. Le tournage pourrait démarrer plus tard dans l'année. Ces détails n'ont pas été confirmés.

Selon Deadline, cette suite en est toujours aux premiers stades de développement, et n'a pas encore de scénario. On ne sait pas si Tim Burton, le réalisateur original, sera de la partie.

Cette suite est une arlésienne depuis le début des années 1990, annoncée plusieurs fois, mais ne passant jamais le développement. Il avait été annoncé en 2015 qu'un scénario avait été écrit, et que Tim Burton, Michael Keaton et Winona Ryder faisaient leur retour, mais le projet n'est pas allé plus loin et a été abandonné par Warner Bros en 2019.

Brad Pitt a fondé Plan B avec celle qui était à l'époque sa femme, Jennifer Aniston, et Brad Grey, en 2001. Il en est actuellement le patron aux côtés des coprésidents Dede Gardner et Jeremy Kleiner. L'entreprise a notamment produit Moonlight, Ad Astra, Minari ou encore 12 Years a Slave.

À VOIR AUSSI

s